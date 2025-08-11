COMUNIDAD POR USD 1
Gobierno de Ecuador expresa pesar por la muerte de Miguel Uribe Turbay

La muerte del precandidato presidencial y senador colombiano, tras un atentado en Bogotá, genera reacciones de solidaridad y rechazo a la violencia.
El Gobierno de Ecuador expresó su pesar por la muerte del político colombiano Miguel Uribe Turbay, reforzando así la solidaridad regional entre Ecuador y Colombia.

A través de un comunicado en la red social X, la Cancillería manifestó condolencias a los familiares y al pueblo colombiano afectado por esta pérdida. Además, expresaron su rechazo categórico a toda forma de violencia, en el marco del llamado a la unidad en la región que impulsa Daniel Noboa.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador colombiano, recibió un atentado el 7 de junio de 2025 durante un mitin político en Bogotá y permaneció hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe hasta su fallecimiento, la madrugada de este lunes 11 de agosto del 2025.

Las autoridades colombianas investigan el ataque, que involucró a diez personas y resultó ya en varias detenciones, incluyendo al presunto autor intelectual Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y al menor responsable de los disparos.

Por su parte, la Fiscalía de Colombia avanza en la investigación para esclarecer el magnicidio político, enfatizando que este hecho marca un impacto devastador en la política colombiana.

El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también se pronunció

El expresidente de EcuadorGuillermo Lasso, también manifestó condolencias a través de la red social X. Destacó a Miguel Uribe Turbay como un “líder comprometido con el futuro de su país”.

Lasso valoró el legado político del joven que apostaba por el diálogo, el respeto institucional y la construcción de una Colombia más justa.

“Miguel Uribe representaba una nueva generación de liderazgo, caracterizado por el respeto por las instituciones y la esperanza en el poder transformador de la política. Su valentía, convicciones y compromiso con el servicio público dejan una huella imborrable en la historia reciente del país”, expresó en la red social.

