Gobierno de Ecuador avanza hacia acuerdo clave con Estados Unidos para reducir aranceles a exportaciones

El Gobierno de Ecuador está cerca de concretar un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La reunión final, prevista para hoy, jueves 14 de agosto de 2025, definirá una negociación que busca reducir el 15% de arancel impuesto a productos ecuatorianos.

Exportadores manifestaron a Televistazo su optimismo, confiando en que esta medida alivie la carga tributaria y beneficie a los sectores afectados.

El arancel del 15% afecta directamente a las exportaciones tradicionales. Este impuesto genera un impacto económico significativo en productos clave del país, poniendo en riesgo ingresos y empleos vinculados a la exportación hacia Estados Unidos.

Impacto de los aranceles en sectores estratégicos

El sector bananero sufre un fuerte golpe, ya que, de mantenerse este arancel por un año, la pérdida alcanzaría los 100 millones de dólares. Esto equivale a un coste adicional de aproximadamente 1,80 dólares por caja de bananas, encareciendo el producto y afectando su competitividad.

En el sector camaronero, el arancel proyecta un impacto severo, con pérdidas anuales estimadas en 170 millones de dólares. La Cámara Nacional de Acuacultura advirtió que esta medida pone en riesgo cerca de 300 mil empleos. Ecuador es el segundo proveedor de camarón para Estados Unidos, por lo que la reducción del arancel resulta vital para mantener esa posición.

Desafíos para los exportadores ecuatorianos

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao señaló que productos similares de Colombia o Perú enfrentan un arancel del 10%, menos gravoso que la carga actual para Ecuador. Esto provoca una desventaja competitiva para el sector cacaotero nacional.

Las exportaciones proyectadas hacia Estados Unidos para este año alcanzan los 1.200 millones de dólares. Con el impuesto al 15%, se calcula un costo adicional de 180 millones de dólares, cantidad que afecta directamente la rentabilidad y la capacidad de crecimiento de las empresas exportadoras.

Gobierno de Ecuador: optimismo pese a la incertidumbre

El miércoles 13 de agosto de 2025, exportadores se reunieron con el ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo. No hubo anuncios concretos, pero prevaleció el optimismo respecto a una pronta solución que alivie el impacto de los aranceles y apoye la recuperación de sectores estratégicos para la economía ecuatoriana.