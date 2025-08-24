Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana, uno de los reconocimientos más prestigiosos para artistas latinos. La ceremonia se celebrará el 4 de septiembre en Washington, Estados Unidos.

La Fundación Herencia Hispana (HHF) destacó a la cantante mexicana por su trayectoria artística, su impacto en la música latina y su compromiso con causas sociales en la comunidad hispana.

Otros honrados

Durante la gala, también serán premiados artistas y personalidades como Rauw Alejandro, el actor Cheech Marín, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

El presidente de la HHF, Antonio Tijerino, señaló que Gloria Trevi representa una fuerza cultural capaz de unir generaciones con su música, giras y activismo social.

Reconocimiento a Gloria Trevi por su activismo social

El premio Leyenda de la Herencia Hispana celebra a figuras que han roto barreras culturales y sociales. Gloria Trevi ha defendido derechos de mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ y de niños vulnerables.

Su legado artístico la convierte en referente de la cultura latina, no solo por su música atrevida sino también por su lucha en temas de igualdad y justicia social.

Más de tres décadas de éxito internacional

Con más de 30 millones de álbumes vendidos, Gloria Trevi se consolida como una de las artistas más influyentes en el ámbito musical latinoamericano. Su estilo ha inspirado a millones.

En 2018 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, consolidando un lugar histórico en la industria. Sus letras conectan con quienes buscan autenticidad y empoderamiento.

Mensaje de Gloria Trevi a sus seguidores

En redes sociales, la cantante agradeció el galardón y lo dedicó a sus fans, quienes han apoyado su carrera desde sus inicios. “Este reconocimiento también les pertenece”, expresó.

El premio Leyenda de la Herencia Hispana se entrega desde 1988 y ha contado con el respaldo de la Casa Blanca, convirtiéndose en un referente para los latinos en Estados Unidos.