COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

El reconocimiento exalta a quienes rompen barreras culturales y sociales en la comunidad latina.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana
La artista mexicana defiende los derechos de mujeres, comunidad LGTBIQ+ y niños vulnerables. Fotos: IG gloriatrevi.
Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana
La artista mexicana defiende los derechos de mujeres, comunidad LGTBIQ+ y niños vulnerables. Fotos: IG gloriatrevi.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana, uno de los reconocimientos más prestigiosos para artistas latinos. La ceremonia se celebrará el 4 de septiembre en Washington, Estados Unidos.

La Fundación Herencia Hispana (HHF) destacó a la cantante mexicana por su trayectoria artística, su impacto en la música latina y su compromiso con causas sociales en la comunidad hispana.

Otros honrados

Durante la gala, también serán premiados artistas y personalidades como Rauw Alejandro, el actor Cheech Marín, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

El presidente de la HHF, Antonio Tijerino, señaló que Gloria Trevi representa una fuerza cultural capaz de unir generaciones con su música, giras y activismo social.

Reconocimiento a Gloria Trevi por su activismo social

El premio Leyenda de la Herencia Hispana celebra a figuras que han roto barreras culturales y sociales. Gloria Trevi ha defendido derechos de mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ y de niños vulnerables.

Su legado artístico la convierte en referente de la cultura latina, no solo por su música atrevida sino también por su lucha en temas de igualdad y justicia social.

Más de tres décadas de éxito internacional

Con más de 30 millones de álbumes vendidos, Gloria Trevi se consolida como una de las artistas más influyentes en el ámbito musical latinoamericano. Su estilo ha inspirado a millones.

En 2018 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, consolidando un lugar histórico en la industria. Sus letras conectan con quienes buscan autenticidad y empoderamiento.

Mensaje de Gloria Trevi a sus seguidores

En redes sociales, la cantante agradeció el galardón y lo dedicó a sus fans, quienes han apoyado su carrera desde sus inicios. “Este reconocimiento también les pertenece”, expresó.

El premio Leyenda de la Herencia Hispana se entrega desde 1988 y ha contado con el respaldo de la Casa Blanca, convirtiéndose en un referente para los latinos en Estados Unidos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Cámara de seguridad grabó el accidente en Esmeraldas en el que fallecieron Marcos Olmedo, jugador del Muchuc Runa, y dos personas más

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO