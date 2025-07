Glen Powell y el papel que casi lo noquea: así fue rodar The Running Man

Durante una reciente entrevista, Glen Powell habló sin filtros sobre su participación en The Running Man, el nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Edgar Wright. El actor confesó que este ha sido el papel más exigente de su carrera, llegando a decir que “nunca me habían golpeado tanto en una película”, destacando la intensidad de las escenas de acción y su preparación física.

The Running Man es un remake del clásico de 1987, protagonizado en su momento por Arnold Schwarzenegger. Esta nueva versión promete una estética moderna, con secuencias más crudas y un ritmo visual adaptado a los tiempos actuales. En ese contexto, Powell asumió el reto de dar vida al protagonista en un entorno donde el cuerpo lo es todo: fuerza, agilidad y resistencia.

“Me lancé de techos, choqué contra paredes, recibí golpes reales”, dijo Powell en declaraciones a Variety. “La idea era que se sintiera auténtico. Y créeme, lo fue”.

Bajo la dirección de Edgar Wright

El encargado de dirigir esta versión renovada es Edgar Wright, conocido por filmes como Baby Driver y Last Night in Soho. Wright ha prometido que su enfoque será más fiel a la novela original de Stephen King (publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman) que a la adaptación ochentera.

“Con Edgar, cada escena es un baile coreografiado al milímetro. Pero eso no significa que no haya golpes de verdad”, bromeó Powell. El actor también reveló que entrenó durante meses con especialistas en artes marciales, parkour y manejo de armas no convencionales para lograr la autenticidad que Wright exigía.

El público espera acción intensa de Powell

Las expectativas son altas. Desde que se anunció el proyecto, los fans del cine de acción y los seguidores del trabajo de Wright han seguido de cerca cada avance. El nombre de Glen Powell se ha convertido en tendencia en redes sociales, especialmente tras el éxito de Top Gun: Maverick, donde demostró su capacidad para enfrentar papeles físicos y carismáticos.

Esta vez, sin embargo, el nivel sube. “No hay dobles para las partes más duras”, confirmó Powell. “Quise hacer todo yo mismo. Salí con moretones, pero valió la pena”.

Un estreno muy esperado

La película aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a los cines a finales de 2025. Mientras tanto, la revelación de Powell ha generado aún más interés. “Quiero que la audiencia sienta cada golpe, que viva cada persecución. Porque yo lo hice”, concluyó entre risas.

Con este papel, Glen Powell busca consolidarse como uno de los nuevos íconos del cine de acción. Y si algo ha dejado claro, es que está dispuesto a dejarlo todo en pantalla… incluso unos cuantos dientes, si es necesario.