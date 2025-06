Gissela Flores: La multifacética mamá, esposa y emprendedora detrás de una marca de belleza

Gissela Flores ha conquistado Miami, EE. UU., desde que se radicó allí hace cuatro años. Maquilladora profesional, modelo, ex candidata a Miss Universo Ecuador 2024 y ex vicealcaldesa de El Triunfo, Guayas, esta emprendedora ecuatoriana lanzó su marca Gissela Flores Beauty, un shampoo natural que combate la caída del cabello. ¿Por qué este proyecto? Para empoderar a las mujeres con un producto que combina cebolla, romero y ortiga para un cabello sano y fuerte.

De la política a la belleza

Nacida en El Triunfo, Guayas, Gissela incursionó en la política como vicealcaldesa de su cantón durante cinco años. “Lo que más me gustó fue ayudar a las personas, eso llenaba mi corazón”, confesó en una entrevista con este medio. Desde hace cuatro años se mudó a Miami con su esposo, el cantante ecuatoriano AU-D (José Martín Galarza), con quien se casó en marzo de 2023. Especializada en maquillaje para novias, consolidó su marca personal Gissela Flores Beauty. “Es mi esencia, refleja quién soy como profesional y persona”, explicó sobre el nombre de su marca.

Gissela Flores Beauty, un shampoo nacido de la pasión

La idea del shampoo surgió de su amor por la belleza y una necesidad personal. “Siempre me elogiaban mi cabello largo y abundante. Usaba un shampoo de cebolla colombiano, pero quería algo ecuatoriano”, contó. Junto a AU-D, desarrollaron una fórmula con cebolla para hidratación, romero para crecimiento y ortiga para prevenir la caída. Tras un año de pruebas en 2024, lanzaron Gissela Flores Beauty. “Mi hermana es prueba de que funciona, su cabello creció rapidísimo”, dijo orgullosa.

El mercado de productos capilares está saturado, pero Gissela apostó por lo natural. “Quise crear algo diferente, que ayude con problemas reales como la caída del cabello por hormonas”, explicó. Su shampoo se vende en Ecuador y entre la comunidad ecuatoriana en EE. UU., con planes de lanzarlo en Amazon en 2026. “Estamos buscando laboratorios en Miami para distribuirlo allá”, adelantó. Su enfoque refleja su formación en Administración de Empresas, que estudió en Ecuador, aunque no terminó por su mudanza.

Un sueño de certamen cumplido

En 2024, Gissela cumplió un sueño al participar en la primera edición de Miss Universo Ecuador bajo la dirección de CNB Ecuador. A sus 32 años y siendo madre, aprovechó la apertura de las reglas que eliminaron límites de edad y estado civil. “Fue enriquecedor, aprendí sobre autoestima y compartí con mujeres increíbles”, relató. Aunque enfrentó críticas por su peso, su esposo fue su mayor apoyo. “Me preparó emocionalmente para los comentarios negativos”, confesó. La experiencia le dio visibilidad, lo que ahora le facilita impulsar su marca en Ecuador, y con la meta de llevarlo a mercados estadounidense.

Gissela busca el equilibrio entre familia y sueños

Ser madre, esposa y emprendedora no es fácil. “Hay días que me frustro y quiero rendirme, pero mi hijo es mi motivación”, afirmó. Su hijo, entrando en la adolescencia, la impulsa a ser un ejemplo de constancia. Con AU-D, comparte una relación basada en respeto y amor, enfrentando los retos de ser pareja de un artista. “Es romántico, me escribe poemas, pero también es un caos creativo”, bromeó. Juntos planean una gira para el nuevo álbum de él y expandir Gissela Flores Beauty, sin descartar proyectos en televisión, un sueño de infancia.