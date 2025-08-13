Gian Franco Padilla ficha por Talleres de Córdoba tras destacar en Leones FC

El defensor ecuatoriano Gian Franco Padilla firmó con Talleres de Córdoba este 13 de agosto de 2025 en Argentina, tras destacar con Leones FC en Imbabura, Ecuador, para integrarse a la Primera División argentina luego de una pasantía exitosa.

Un talento imbabureño en Argentina

Gian Franco, de 18 años, nacido el 7 de junio de 2007 en Imbabura, tendrá su primera experiencia en el exterior. Procedente de Leones FC, club de la Serie B de la LigaPro Ecuabet, Padilla se convirtió en el primer jugador de esta institución en dar el salto al fútbol internacional, según un comunicado oficial de Leones FC.

Padilla, de perfil derecho y con una estatura de 1,93 metros, destacó en 18 partidos con Leones FC durante la temporada 2025. Su rendimiento en la Copa de Plata Youth Cup, donde se coronó campeón, y en la Hurricanes Cup, también como campeón, llamó la atención de los ojeadores de Talleres de Córdoba, un club tradicional de la Primera División de Argentina.

Durante una pasantía de tres semanas en Córdoba, Padilla demostró su calidad técnica, disciplina y capacidad para adaptarse al ritmo competitivo del fútbol argentino. Su desempeño convenció al cuerpo técnico y a la dirigencia de Talleres, quienes formalizaron su contratación.

Trayectoria y proyección de Padilla

Padilla inició su carrera en las formativas de Leones FC, un club con sede en Ibarra, Imbabura, conocido por su trabajo en el desarrollo de jóvenes talentos. En 2025, Padilla se destacó como defensa central, aportando solidez defensiva y liderazgo en el equipo sub-19. Su participación en torneos juveniles como la Copa de Plata Youth Cup y la Hurricanes Cup lo posicionó como una promesa del fútbol ecuatoriano.

La pasantía en Talleres de Córdoba, realizada entre julio y agosto de 2025, permitió a Padilla entrenar con las divisiones juveniles del club y participar en partidos de preparación. Su esfuerzo y habilidades técnicas fueron determinantes para que Talleres, dirigido por Carlos Tevez, decidiera integrarlo a su proyecto deportivo.

El traspaso marca un hito para Leones FC, que destacó el trabajo formativo de su institución. “Es un orgullo que Gian Franco Padilla lleve el nombre de Ecuador y de Leones FC a una liga competitiva como la argentina”, expresó el club en un comunicado.

Fútbol ecuatoriano y argentino

Talleres de Córdoba, ubicado en el puesto 12, del Grupo B, en la Liga Profesional Argentina con 4 puntos, es conocido por su apuesta por jugadores jóvenes y su participación en competiciones internacionales como la Copa Libertadores. En los últimos años, el club ha fichado a otros ecuatorianos, como Alan Franco, quien jugó cedido en 2024 desde Charlotte FC.

Por su parte, Leones FC compite en la Serie B de la LigaPro Ecuabet, ocupando el primer puesto con 37 puntos al 13 de agosto de 2025. El club ha fortalecido su estructura formativa, logrando que jugadores como Padilla sean observados por equipos internacionales.

Próximos pasos para Padilla

Gian Franco Padilla se unirá a la disciplina de Talleres de Córdoba en los próximos días, integrándose inicialmente a las categorías juveniles con miras a debutar en el primer equipo. Su contrato, cuya duración no fue especificada, lo vincula a un club que enfrentará a San Martín el 18 de agosto de 2025 en la Liga Profesional,

Leones FC expresó sus mejores deseos al jugador: “A seguir dejando el nombre de Ecuador muy alto”. Este traspaso abre oportunidades para que otros talentos de Imbabura busquen proyección internacional.