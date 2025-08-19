COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
GFNY traslada su décima edición de Manta a Salinas por inseguridad

La organización informó que la edición 2025 será en salinas el 23 de noviembre del 2025
Ciclistas locales e internacionales participan en la competencia de GFNY.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

El incremento de la violencia también afecta el deporte en Manta. El Gran Fondo de Nueva York (GFNY) será ahora en Salinas.Debido a los crecientes índices de violencia, la organización internacional Gran Fondo de Nueva York anunció el traslado de la décima edición de su prestigiosa competencia ciclista. Originalmente estaba programada para el 28 de septiembre de 2025 en Manta, ahora se realizará en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena.  

La decisión, comunicada oficialmente, responde a motivos de seguridad ciudadana y orden público. Eso con el objetivo de garantizar la integridad de los ciclistas, acompañantes, staff y marcas asociadas. “Por motivos de seguridad ciudadana y orden público en la ciudad de Manta (…) hemos tomado la decisión de trasladar la sede del evento a la ciudad de Salinas”, señala el comunicado de GFNY

La organización destacó que los ciclistas inscritos para el GFNY Manta 2025 mantendrán automáticamente su cupo para el GFNY Salinas 2025. Esta se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2025. En el 2024 participaron más de 500 ciclistas nacionales y extranjeros.

GFNY se realizó seis años en Manta

Manta fue durante seis años la sede de este evento internacional que forma parte de la serie GFNY, la cual organiza más de 30 competencias en 15 países y cinco continentes. La edición 2024, celebrada el 29 de septiembre, reunió a ciclistas amateurs y profesionales de todo el mundo. Ofreció una ruta larga competitiva de 127 km con 2122 m de desnivel y una ruta media no competitiva de 70 km con 1212 m de ascenso.

La salida de GFNY de Manta representa un impacto significativo para la ciudad. Por años se benefició del prestigio y la proyección internacional de este evento. La serie GFNY, iniciada en Nueva York en 2011, es reconocida como una de las principales plataformas mundiales de ciclismo de gran fondo, atrayendo a miles de participantes de todos los niveles.

La organización, liderada por GFNY Ecuador, destaca el atractivo turístico de Salinas y su infraestructura hotelera. Los inscritos en la competencia recibirán un kit oficial un día antes del evento, informó la organización.

