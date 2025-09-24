COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Conoce a Nuestra Señora de la Merced, advocación mariana que se conmemora cada 24 de septiembre

Nuestra Señora de la Merced
Nuestra Señora de la Merced es patrona de las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Redacción ED.

El 24 de septiembre, la Iglesia católica celebra a Nuestra Señora de la Merced, venerada por inspirar la fundación de la Orden de la Merced para liberar cautivos cristianos.

Orígenes y fundación

La devoción a Nuestra Señora de la Merced comenzó en Barcelona el 1 de agosto de 1218, según la tradición. La Virgen María se apareció a San Pedro Nolasco, un comerciante catalán, pidiéndole fundar una orden dedicada a redimir cautivos cristianos en manos musulmanas.

La aparición ocurrió simultáneamente al rey Jaime I de Aragón y a San Raimundo de Peñafort, según las Actas de la Orden Mercedaria. El 10 de agosto de 1218, se fundó la Orden de la Merced en la catedral de Barcelona, aprobada por el papa Gregorio IX en 1235. La Virgen fue nombrada patrona de la orden.

Misión de la Orden Mercedaria

La Orden de la Merced se dedicó a rescatar cristianos cautivos en el Mediterráneo, especialmente en Al-Ándalus y el norte de África, durante la Reconquista. Los mercedarios, con el cuarto voto de ofrecer su vida por los cautivos, redimieron a miles entre los siglos XIII y XIX.

La Virgen de la Merced fue invocada como protectora en estas misiones. Su imagen, a menudo con cadenas rotas, simboliza la liberación, según Catholic Encyclopedia. El culto se extendió a América Latina tras la colonización, especialmente en Perú y México.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Nuestra Señora de la Merced se centra en la misericordia, la libertad y la maternidad espiritual. La advocación refleja a María como mediadora que intercede por los oprimidos, inspirando caridad y solidaridad.

Los mercedarios promueven la devoción mariana, el Rosario y el escapulario mercedario, que simboliza protección, según ACI Prensa.

Reconocimiento eclesial

Nuestra Señora de la Merced no fue canonizada, ya que es una advocación de la Virgen María, venerada como Madre de Dios desde el Concilio de Éfeso (431).

Es patrona de la Orden de la Merced, de Barcelona, de Perú, de las Fuerzas Armadas de Ecuador y de los presos. Su veneración se basa en su papel en la fundación de la orden y milagros asociados, según Vatican News.

Celebración del 24 de septiembre

La festividad de Nuestra Señora de la Merced se celebra el 24 de septiembre, fecha tradicional de su aparición a San Pedro Nolasco, según el Martirologio Romano.

En Barcelona, la Basílica de la Merced acoge misas solemnes y procesiones. En Lima, Perú, es patrona nacional, con festividades en la catedral.

Legado en la Iglesia

El legado de la Virgen de la Merced incluye la Orden de la Merced, activa en 26 países con obras caritativas y pastorales en prisiones.

Su culto inspiró basílicas, como la de Barcelona, y devociones en América Latina, donde es patrona de ciudades como Guayaquil. El escapulario mercedario sigue siendo un símbolo de liberación espiritual, según Santi e Beati.

