Santo del día

Conoce a Santa Teresita del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia, a quien conmemoran cada 1 de octubre

Santa Teresita del Niño Jesús
Santa Teresita del Niño Jesús se comparó con una flor pequeña en el jardín de Dios.

Redacción ED.

El 1 de octubre, la Iglesia católica celebra a Santa Teresita del Niño Jesús, carmelita canonizada en 1925 por su vida de santidad y escritos espirituales.

Orígenes y vocación

Santa Teresita del Niño Jesús, nació como Marie-Françoise-Thérèse Martin el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, era la menor de nueve hijos de San Luis Martin y Santa Zélie Guérin. Criada en Lisieux, mostró temprana devoción religiosa. A los 15 años, ingresó al Carmelo de Lisieux en 1888 tras obtener permiso especial del papa León XIII.

Adoptó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, y se dedicó a la oración y la vida contemplativa, según Catholic Encyclopedia. Vivió en el convento hasta su muerte, marcada por la tuberculosis.

Obra y escritos de Santa Teresita del Niño Jesús

Teresita escribió su autobiografía, “Historia de un alma”, que se publicó póstumamente en 1898, donde describe su “pequeña vía” de espiritualidad, basada en la humildad y confianza en Dios. Compuso poemas, cartas y oraciones, como la “Ofrenda al Amor Misericordioso”.

Sus escritos, que redactó por obediencia a sus superioras, detallan su vida interior y su deseo de ser misionera espiritual. Prometió pasar su cielo “haciendo el bien en la tierra”, según Vatican News. Sus textos se tradujeron a múltiples idiomas, lo que inspiró a millones.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Teresita, conocida como la “pequeña vía”, enfatiza la santidad a través de pequeños actos realizados con amor. Promovió la humildad, la confianza en Dios y la sencillez, comparándose a una flor pequeña en el jardín de Dios.

Su devoción al Niño Jesús y a la Santa Faz reflejó su amor por la infancia espiritual y la redención, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

Teresita fue beatificada en 1923 por Pío XI y canonizada el 17 de mayo de 1925 por el mismo papa. En 1997, Juan Pablo II la nombró Doctora de la Iglesia, la tercera mujer en recibir este título, por sus escritos teológicos.

Es patrona de las misiones, junto a San Francisco Javier, y de Francia, según Santi e Beati.

Celebración del 1 de octubre

La festividad de Santa Teresita se conmemora el 1 de octubre, fecha de su muerte en 1897, según el Martirologio Romano.

En Lisieux, la Basílica de Santa Teresa, construida en 1929, acoge peregrinaciones y misas solemnes. En México y otros países, se distribuyen rosas, símbolo de sus milagros.

Legado en la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús

El legado de Teresita incluye su “pequeña vía”, que transformó la espiritualidad católica e inspiró a figuras como Santa Teresa de Calcuta. La Basílica de Lisieux recibe millones de peregrinos anualmente.

Su autobiografía, traducida a 50 idiomas, sigue siendo un referente espiritual. Su culto se extendió a América Latina, Asia y África, con numerosas iglesias dedicadas, según Catholic.net.

