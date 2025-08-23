COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo del día

Conoce a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, a quien conmemoran cada 23 de agosto

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santa rosa de lima
Su vida es estudiada en catequesis como modelo de santidad laica.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]
El 23 de agosto, la Iglesia católica celebra a Santa Rosa de Lima, canonizada en 1671 por su vida de penitencia y caridad.

Orígenes y vocación

Santa Rosa de Lima, bautizada como Isabel Flores de Oliva, nació el 20 de abril de 1586 en Lima, Virreinato del Perú. Hija de Gaspar Flores, español, y María de Oliva, criolla, fue la décima de trece hijos.

A los 5 años, mostró devoción religiosa, y a los 20, ingresó como terciaria dominica, tomando el nombre de Rosa por su belleza y devoción a la Virgen del Rosario. Vivió en una ermita en el jardín de su casa, dedicándose a la oración y la penitencia, según Catholic Encyclopedia.

Rechazó el matrimonio para consagrarse a Dios, inspirada por Santa Catalina de Siena. Practicó ayunos y mortificaciones, usando un cilicio y durmiendo sobre piedras.

Labor caritativa

Rosa cuidó a enfermos, indígenas y esclavos en su hogar, convirtiéndolo en un hospital improvisado. Confeccionó bordados para sostener a su familia y ayudar a los pobres. Sus visiones místicas, documentadas por sus confesores dominicos, incluyeron diálogos con Cristo y la Virgen María.

En 1614, fundó una capilla dedicada al Niño Jesús, promoviendo la devoción popular en Lima, según ACI Prensa. Su caridad se extendió a los más necesitados, y su vida austera inspiró a la comunidad limeña, especialmente durante las crisis del virreinato.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Rosa se centró en la penitencia, la oración y la caridad. Influida por la espiritualidad dominica, vio el sufrimiento como un medio para unirse a Cristo. Su devoción al Rosario y a la Eucaristía marcó su vida, y sus visiones reforzaron su compromiso con los pobres. Su lema, “Solo Dios basta”, refleja su desapego material, según Santi e Beati.

Canonización y reconocimiento

Rosa fue beatificada en 1668 por Clemente IX y canonizada el 12 de abril de 1671 por Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de América. Es patrona de Perú, América Latina, Filipinas y las floristas. Su santidad se basa en su vida ascética, milagros y caridad, documentados en el proceso de canonización.

Celebración del 23 de agosto

La festividad de Santa Rosa se celebra el 23 de agosto, fecha de su muerte en 1617, según el Martirologio Romano, aunque murió el 24 de agosto, ajustada por razones litúrgicas. En Lima, la Catedral de Lima y el Santuario de Santa Rosa acogen procesiones y misas. El Pozo de los Deseos, donde arrojó una llave como símbolo de castidad, atrae peregrinos.

Legado en la Iglesia

El legado de Rosa incluye su influencia en la devoción mariana y la identidad católica americana. El Santuario de Santa Rosa en Lima, construido en 1929, preserva su ermita y reliquias. Inspiró fundaciones como las Dominicas de Santa Rosa y es venerada en América y Filipinas. Su vida es estudiada en catequesis como modelo de santidad laica, según Vatican News.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Sabías que hoy es el Día del Hashtag?: Descubre su curioso origen

Manta FC, sin Madruga ni Almeida, busca romper su mala racha ante Deportivo Cuenca

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

¿Tortugas ecuatorianas o “gringas”? El Zoológico de Filadelfia celebra nacimiento histórico de 16 tortugas de Galápagos en peligro crítico

La expresidenta argentina Cristina Fernández podría perder 500 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Sabías que hoy es el Día del Hashtag?: Descubre su curioso origen

Manta FC, sin Madruga ni Almeida, busca romper su mala racha ante Deportivo Cuenca

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

¿Tortugas ecuatorianas o “gringas”? El Zoológico de Filadelfia celebra nacimiento histórico de 16 tortugas de Galápagos en peligro crítico

La expresidenta argentina Cristina Fernández podría perder 500 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

Santa María Reina
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 22 de agosto? Santa María Reina, madre de Jesús

  • •‎ ‎
Pio X
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 21 de agosto? San Pío X, el pontífice reformador

  • •‎ ‎
San Bernardo de Claraval
SANTO DEL DíA

Conoce a San Bernardo de Claraval, fundador de numerosos monasterios medievales, a quien conmemoran cada 20 de agosto

  • •‎ ‎
San Pedro Crisólogo
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 30 de julio? San Pedro Crisólogo obispo de Rávena y Doctor de la Iglesia

  • •‎ ‎
Santa Cristina
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Cristina de Bolsena, perseguida por su fe, a quien conmemoran cada 24 de julio

  • •‎ ‎
Santa Brígida
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, a quien conmemoran cada 23 de julio

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

Pervis Estupiñán debuta en la Serie A con Milan frente a Cremonese
DEPORTES

Pervis Estupiñán debuta en la Serie A con Milan frente a Cremonese

  • •‎ ‎
La captura de alias Mono Luis por parte de la Policía colombiana
MUNDO

Capturan al cerebro financiero de la Disidencia de las FARC: ¿Quién es Mono Luis?

  • •‎ ‎
Nuevos modelos térmicos y químicos indican que Ceres pudo haber tenido hace mucho tiempo condiciones propicias para la vida. REMITIDA / HANDOUT por NASA para EUROPA PRESS
MUNDO

La NASA descubrió que un planeta enano pudo tener una fuente de energía capaz de sostener vida

  • •‎ ‎
Las autoridades atribuyen la ola de violencia a las disidencias de las FARC
MUNDO

Detienen al hermano de ‘Iván Mordisco’, señalado como jefe financiero de las disidencias de las FARC en Colombia

  • •‎ ‎
Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 con un discurso de ultraderecha.
MUNDO

Brasil: Jair Bolsonaro niega plan de asilo en Argentina y pide revocar arresto domiciliario

  • •‎ ‎
El SERCOP busca recuperar confianza y mostrar capacidad de control frente a cuestionamientos por corrupción
ECUADOR

El SERCOP instala 288 casilleros y prohibirá el ingreso de dispositivos electrónicos: ¿qué hay detrás de la medida?

  • •‎ ‎
VER MÁS
Los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraron en alza este viernes
NEGOCIOS

Wall Street cierra en alza tras señales de la Reserva Federal sobre recorte de tasas

  • •‎ ‎
Los violentos enfrentamientos entre las barras del Independiente de Avellaneda y de la Universidad de Chile, ocurridos este miércoles, dejaron un saldo de decenas de heridos y detenidos.
DEPORTES

El rugido en la tribuna: cuando la pasión del fútbol se volvió una barra brava

  • •‎ ‎
Un bebé mientras era vacunado con el biológico SRP, que protege contra sarampión, rubeola y papera.
PORTOVIEJO

La papera puede causar complicaciones graves en niños no vacunados, advierte responsable zonal de salud

  • •‎ ‎
Traje original de ‘Spider-Man 2’ usado por Tobey Maguire sale a subasta en Los Ángeles
ESPECTáCULOS

Subastan traje icónico de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2’ por hasta 200 mil dólares

  • •‎ ‎
El bebé de una campeona: Angie Palacios y Bryan De Jesús celebran el nacimiento de su hijo
ESPECTáCULOS

Nace el hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús, figuras del deporte ecuatoriano

  • •‎ ‎
Tragedia en autopista de Nueva York Autobús turístico vuelca y deja cinco fallecidos
MUNDO

Al menos cinco muertos en accidente de autobús turístico en Nueva York, Estados Unidos

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Sabías que hoy es el Día del Hashtag?: Descubre su curioso origen

Manta FC, sin Madruga ni Almeida, busca romper su mala racha ante Deportivo Cuenca

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

¿Tortugas ecuatorianas o “gringas”? El Zoológico de Filadelfia celebra nacimiento histórico de 16 tortugas de Galápagos en peligro crítico

La expresidenta argentina Cristina Fernández podría perder 500 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO