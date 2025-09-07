COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo del día

Conoce a Santa Regina de Autun, la mártir de Borgoña, a quien conmemoran cada 7 de septiembre

Santa Regina
Santa Regina es patrona de los pobres, las pastoras y las víctimas de tortura.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]

Cada 7 de septiembre, la Iglesia católica honra a Santa Regina de Autun, virgen y mártir del siglo III, a quien conocen por su fe inquebrantable en Borgoña.

Orígenes y conversión

Santa Regina nació en el siglo III en Autun, en la región de Borgoña, Francia. Hija de un pagano llamado Clemente, perdió a su madre al nacer, no obstante, una nodriza cristiana la bautizó y educó en la fe.

Regina trabajó cuidando ovejas, lo que le permitió orar y meditar sobre las vidas de los santos. A los 15 años, la prometieron al procónsul romano Olybrius, quien se enamoró de su belleza y nobleza, según el Martirologio Romano.

Ella rechazó el matrimonio para preservar su virginidad y fidelidad a Cristo; ante Olybrius confesó su fe cristiana.

Martirio de Santa Regina

Tras su negativa, Regina fue encarcelada por su padre y luego por Olybrius, quien le exigió renunciar al cristianismo. Por ello, recibió torturas, como azotes, quemaduras con placas y pinzas ardientes, sin embargo, Regina mantuvo su fe.

Durante su cautiverio, tuvo una visión de una cruz y una voz que anunció su liberación, según Catholic.net. La decapitaron en 286 en Alesia (actual Alise-Sainte-Reine). Una paloma blanca apareció tras su ejecución, lo que inspiró conversiones, según las Actas de su martirio.

Sus restos fueron trasladados a Autun en el siglo IX, donde se conservan en la catedral.

Filosofía y espiritualidad de Santa Regina

La espiritualidad de Regina se centró en la fidelidad a Cristo y la virginidad consagrada. Asimismo, su vida reflejó la fortaleza ante la persecución, ya que priorizó la fe sobre la riqueza o el matrimonio.

Su resistencia bajo tortura simboliza el testimonio cristiano frente al paganismo.

Canonización y reconocimiento

A Santa Regina la canonizaron por aclamación popular. Es patrona de los pobres, las pastoras y las víctimas de tortura, según Catholic Online.

Su santidad se basa en su martirio y su firmeza en la fe. Además, en el arte, se la representa atada a una cruz con antorchas, en prisión con una paloma o siendo torturada.

Celebración del 7 de septiembre

La festividad de Santa Regina se celebra el 7 de septiembre, fecha de su martirio en 286, según el Martirologio Romano. En Autun y Alise-Sainte-Reine, se ofician misas y procesiones en su honor.

También, en la Arquidiócesis de Paderborn, Alemania, su fiesta se celebra el 20 de junio. Igualmente, la catedral de Autun y la basílica de Alise-Sainte-Reine son centros de veneración.

Legado en la Iglesia de Santa Regina

El legado de Regina incluye su influencia en la región de Borgoña, donde varias localidades llevan el nombre Sainte-Reine. Su historia inspiró conversiones y devoción.

La Basílica de Alise-Sainte-Reine, que construyeron en su honor, atrae peregrinos. Fue ejemplo de resistencia frente a la persecución, según Vatican News.

