Santa Pelagia: La mártir que saltó a la eternidad por su fe
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo del día

Conoce a Santa Pelagia de Antioquía, virgen y mártir, a quien conmemoran cada 8 de octubre

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santa Pelagia de Antioquía
Santa Pelagia de Antioquía priorizó la obediencia a Cristo sobre la supervivencia física.

pmejia

Redacción ED.

El 8 de octubre, la Iglesia católica celebra a Santa Pelagia de Antioquía, a quien ejecutaron en 302 por su fe cristiana durante la persecución de Diocleciano.

Orígenes y conversión

Santa Pelagia  nació hacia el 280 en Antioquía, Siria, en una familia noble pagana. Discípula de San Luciano de Antioquía, abrazó el cristianismo en su juventud y se dedicó a la oración y la pureza, según las Actas de los Mártires.

Vivió en un contexto de persecución imperial, donde los cristianos fueron perseguidos por negarse a adorar a los dioses romanos. Su fe la llevó a rechazar el matrimonio y a consagrarse a Dios, según el Martirologio Romano. Pelagia destacó por su belleza y virtud, lo que la expuso a presiones sociales y religiosas.

Martirio de Santa Pelagia de Antioquía

Durante la Gran Persecución de Diocleciano (303-305), Pelagia fue arrestada por su fe. Ante la amenaza de ser violada por soldados romanos, subió a la terraza de su casa y se arrojó al vacío para preservar su virginidad y fidelidad a Cristo, muriendo en 302, según San Juan Crisóstomo en su homilía.

Este acto se considera martirio, ya que prefirió la muerte a la impureza. Su cuerpo fue enterrado por cristianos en Antioquía, según Catholic Encyclopedia.

San Ambrosio y San Juan Crisóstomo la mencionan como ejemplo de pureza y fortaleza.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Pelagia se centró en la pureza y la fidelidad a Dios. Ella priorizó la obediencia a Cristo sobre la supervivencia física, lo que reflejó los valores cristianos de la virginidad como don espiritual.

Su conversión bajo Luciano enfatizó la enseñanza apostólica y la oración, según homilías patrísticas.

Canonización y reconocimiento

A Santa Pelagia la canonizaron por aclamación popular en la Iglesia primitiva. Su santidad se basa en su martirio y testimonio de fe, según el Martirologio Romano.

La veneran como modelo de virginidad y resistencia, aunque no tiene patronazgos específicos documentados.

Celebración del 8 de octubre

La festividad de Santa Pelagia se celebra el 8 de octubre, fecha de su martirio en 302, según el Martirologio Romano. En Antioquía, se conmemora con misas, y su culto se extiende a Oriente y Occidente. Además, En Roma, se incluye en el santoral general.

Legado en la Iglesia de Santa Pelagia de Antioquía

El legado de Pelagia incluye su influencia en la tradición de las vírgenes mártires, como mencionaron San Juan Crisóstomo y San Ambrosio.

Su historia inspira devoción a la pureza y la fortaleza espiritual, según homilías patrísticas. No se conservan reliquias específicas, pero su memoria perdura en el santoral.

Contexto histórico

En el siglo IV, el Imperio Romano bajo Diocleciano lanzó la Gran Persecución contra los cristianos. Antioquía, un centro cristiano, vio numerosos mártires. La conversión de Pelagia refleja el crecimiento de la fe en un entorno hostil, lo que fortaleció la comunidad, según ACI Prensa

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz Elizabeth Gutiérrez requirió atención médica en su debut en reality de competencia extrema

Le seguían los pasos a banda criminal que utilizaba prendas policiales para robar

Aprende a preparar un pollo apanado ultra crujiente que todos amarán

Organizaciones denuncian falta de información sobre detenidos ayer en Cañar

La Tri femenina arranca adaptación en Marruecos antes del debut en el Mundial Sub-17

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz Elizabeth Gutiérrez requirió atención médica en su debut en reality de competencia extrema

Le seguían los pasos a banda criminal que utilizaba prendas policiales para robar

Aprende a preparar un pollo apanado ultra crujiente que todos amarán

Organizaciones denuncian falta de información sobre detenidos ayer en Cañar

La Tri femenina arranca adaptación en Marruecos antes del debut en el Mundial Sub-17

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

San Froilán de León
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 5 de octubre? San Froilán, patrono de León y Lugo

  • •‎ ‎
San Francisco de Asís
SANTO DEL DíA

Conoce a San Francisco de Asís, patrono de los animales, a quien conmemoran cada 4 de octubre

  • •‎ ‎
San Francisco de Borja
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 3 de octubre? San Francisco de Borja, virrey de Cataluña

  • •‎ ‎
Beato Antonio Chevrier
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 2 de octubre? Beato Antonio Chevrier, fundador de la Obra de la Providencia del Prado

  • •‎ ‎
Santa Teresita del Niño Jesús
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Teresita del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia, a quien conmemoran cada 1 de octubre

  • •‎ ‎
San Wenceslao de Bohemia
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 28 de septiembre? San Wenceslao, patrono de República Checa

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

El derrumbe de un edificio en rehabilitación en el centro de Madrid, en la calle Fuencarral, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas,
MUNDO

Ecuatoriano figura entre los fallecidos tras el derrumbe de un edificio en remodelación, en Madrid

  • •‎ ‎
Orlando Ponce, presidente de la Junta Cívica del Pueblo de Portoviejo
PORTOVIEJO

Orlando Ponce, presidente de la Junta Cívica del Pueblo de Portoviejo: “La dirigencia de hoy ya no protesta por protestar, propone soluciones”

  • •‎ ‎
Terminales de Quito aplican protocolos especiales por feriado y cierres viales
QUITO

Terminales de Quito aplican protocolos especiales por feriado y cierres viales

  • •‎ ‎
Sicarios asesinan a un hombre en la vía Portoviejo - Santa Ana; el lunes se dio otro crimen en la zona
SEGURIDAD

Sicarios asesinan a un hombre en la vía Portoviejo – Santa Ana; el lunes se dio otro crimen en la zona

  • •‎ ‎
Transporte municipal de Quito operará con horarios especiales durante el feriado del 9 de Octubre
QUITO

Transporte municipal de Quito operará con horarios especiales durante el feriado del 9 de Octubre

  • •‎ ‎
Ronie Carrillo anota gol agónico y da victoria clave a Botafogo-SP en la Serie B
DEPORTES

Ronie Carrillo anota gol agónico y da victoria clave a Botafogo-SP en la Serie B

  • •‎ ‎
VER MÁS
Venezuela inició en la madrugada de este miércoles 8 de octubre el ejercicio militar de defensa Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo,
MUNDO

Venezuela activa el ejercicio militar “Independencia 200” ante Despliegue de Estados Unidos en el Caribe

  • •‎ ‎
Quito activa plan integral de movilidad, seguridad y obras por feriado de la Independencia de Guayaquil
QUITO

Quito activa plan integral de movilidad, seguridad y obras por feriado de la Independencia de Guayaquil

  • •‎ ‎
El terrorista de la sinagoga de Mánchester había jurado lealtad a Estado Islámico, según la Policía
MUNDO

El terrorista de la sinagoga de Mánchester había jurado lealtad a Estado Islámico, según la Policía

  • •‎ ‎
Cristiano Ronaldo al renovar su contrato con Al Nassr se convirtió en el primer futbolista multimillonario en la historia.
DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista con un patrimonio superior a $1.000 millones

  • •‎ ‎
El 4 de diciembre de 2011, el futbolista, médico y activista brasileño Sócrates falleció en São Paulo a los 57 años. Considerado uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, marcó 22 goles con la selección brasileña.
DEPORTES

Sócrates: El doctor que recetó democracia y jugó el fútbol como un artista

  • •‎ ‎
Kemy Loor, Presidenta de la Unión Nacional de Educadores en Manabí
ECUADOR

UNE exige que se declare la educación en emergencia tras asesinato de docente en Manta

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz Elizabeth Gutiérrez requirió atención médica en su debut en reality de competencia extrema

Le seguían los pasos a banda criminal que utilizaba prendas policiales para robar

Aprende a preparar un pollo apanado ultra crujiente que todos amarán

Organizaciones denuncian falta de información sobre detenidos ayer en Cañar

La Tri femenina arranca adaptación en Marruecos antes del debut en el Mundial Sub-17

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO