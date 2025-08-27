COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo del día

¿Qué santo se conmemora cada 27 de agosto? Santa Mónica, patrona de las madres

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santa Mónica
Santa Mónica veía la oración como un medio para la redención familiar.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]

El 27 de agosto, la Iglesia católica celebra a Santa Mónica, a quien veneran por su fe y oración por la conversión de su hijo San Agustín.

Orígenes y vida familiar

Santa Mónica nació en 331 en Tagaste, Numidia (actual Souk Ahras, Argelia), hija de una familia cristiana. Se casó a los 18 años con Patricio, un pagano romano, tuvo tres hijos: Agustín, Navigio y Perpetua. Su matrimonio fue difícil debido al carácter de Patricio, pero Mónica lo convirtió al cristianismo antes de su muerte en 371.

Educó a sus hijos en la fe, aunque Agustín, futuro Doctor de la Iglesia, vivió años de rebeldía, según Confesiones de San Agustín (Libro IX). Mónica se trasladó a Cartago y luego a Italia para seguir a Agustín, apoyándolo en su camino espiritual.

Labor espiritual de Santa Mónica

Mónica dedicó su vida a la oración por la conversión de Agustín, quien abrazó el maniqueísmo y llevó una vida disipada. Durante 17 años, oró y lloró por él, según relata Agustín.

En Milán, bajo la influencia de San Ambrosio, obispo de la ciudad, Agustín se convirtió al cristianismo y fue bautizado en 387. Mónica también asistió a los pobres y participó en la liturgia. Tras el bautismo de Agustín, madre e hijo compartieron una visión mística en Ostia, descrita en Confesiones (IX, 10).

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Mónica se centró en la perseverancia, la oración y la confianza en Dios. Vio la oración como un medio para la redención familiar.

Su paciencia y humildad frente a las dificultades matrimoniales y la rebeldía de Agustín la convirtieron en modelo de madres cristianas, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento de Santa Mónica

A Mónica la canonizaron por aclamación popular tras su muerte en 387. Es patrona de las madres, esposas y viudas, y de aquellos con hijos descarriados.

Su santidad se basa en su vida virtuosa y su papel en la conversión de San Agustín, según Santi e Beati.

Celebración del 27 de agosto

La festividad de Santa Mónica se celebra el 27 de agosto, fecha de su muerte en 387, según el Martirologio Romano. En Ostia, la iglesia de Santa Aurea acoge liturgias, y sus reliquias, que trasladaron a Roma en 1430, se veneran en la Basílica de San Agustín. En Tagaste, se ofician misas en su honor.

Legado en la Iglesia de Santa Mónica

El legado de Mónica incluye su influencia en San Agustín cuya obra teológica marcó el cristianismo.

Su vida inspiró la devoción a la oración materna, y es venerada en órdenes agustinianas. La iglesia de Santa Mónica en Roma y capillas en América Latina perpetúan su culto. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a quien conmemoran cada 26 de agosto

  • •‎ ‎
Santa rosa de lima
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, a quien conmemoran cada 23 de agosto

  • •‎ ‎
Santa María Reina
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 22 de agosto? Santa María Reina, madre de Jesús

  • •‎ ‎
Pio X
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 21 de agosto? San Pío X, el pontífice reformador

  • •‎ ‎
San Bernardo de Claraval
SANTO DEL DíA

Conoce a San Bernardo de Claraval, fundador de numerosos monasterios medievales, a quien conmemoran cada 20 de agosto

  • •‎ ‎
San Pedro Crisólogo
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 30 de julio? San Pedro Crisólogo obispo de Rávena y Doctor de la Iglesia

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

Travis Kelce diseñó el anillo de compromiso que le regaló a Taylor Swift ¿Cuánto costó
ESPECTáCULOS

Travis Kelce diseñó el anillo de compromiso que le regaló a Taylor Swift: ¿Cuánto costó?

  • •‎ ‎
Beatriz Molina, lamentó que su madre no le puedan dar una cita con el especialista.
PORTOVIEJO

Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

  • •‎ ‎
Así suena el primer cover de Janann Velasco: “Cama y mesa” llega con dedicatoria especial
ESPECTáCULOS

Janann Velasco lanza su primer cover musical: “Cama y mesa”, con una dedicación especial

  • •‎ ‎
Gobierno de Ecuador acumula deuda millonaria con municipios por asignaciones pendientes
ECUADOR

Gobierno de Ecuador acumula deuda millonaria con municipios por asignaciones pendientes

  • •‎ ‎
El socavón se habría producido por la rotura de una tubería de agua.
PORTOVIEJO

La rotura de tubería genera un nuevo socavón. Esta vez, en el callejón Robles

  • •‎ ‎
Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026
ECUADOR

Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026

  • •‎ ‎
VER MÁS
Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento
QUITO

Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento

  • •‎ ‎
El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares
MUNDO

El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares

  • •‎ ‎
Dos hombres azotados públicamente en Aceh tras ser condenados por besarse y abrazarse
MUNDO

Dos hombres son azotados públicamente por abrazarse y besarse en público

  • •‎ ‎
El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó irregularidades en solicitudes de devolución del 15 % del IVA y del Impuesto a la Renta.
ECUADOR

Fraudes tributarios amenazan las prontas devoluciones de impuestos, del SRI, a los contribuyentes

  • •‎ ‎
Trabajo, Ecuador, empleo joven
NEGOCIOS

Mercado laboral en Ecuador: radiografía del empleo en julio 2025

  • •‎ ‎
Galo Lara, exasambleísta de Los Ríos, dice que el karma está llegando a quienes se creían intocables y lo persiguieron hace diez años.
ECUADOR

Galo Lara, exasambleísta de Los Ríos, dice que el karma está llegando a quienes se creían intocables y lo persiguieron hace diez años

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO