Hace 3 meses
¿Qué santo se conmemora cada 28 de septiembre? San Wenceslao, patrono de República Checa

San Wenceslao de Bohemia
Durante su reinado, San Wenceslao se centró en consolidar el cristianismo y la justicia social en Bohemia.

El 28 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Wenceslao, duque de Bohemia, venerado por su liderazgo cristiano y sacrificio.

Orígenes y formación

San Wenceslao, nació en 907 en Praga, Bohemia (actual República Checa), era hijo del duque Vratislao I y Drahomira. Huérfano a los 13 años, fue educado por su abuela, Santa Ludmila, en la fe cristiana. Asumió el ducado de Bohemia en 921, tras la regencia de su madre.

Se formó en letras y teología en Budec, y promovió la evangelización en una región parcialmente pagana, según las Crónicas de Cosmas de Praga. Su reinado se centró en consolidar el cristianismo y la justicia social en Bohemia.

Obras y gobierno de San Wenceslao

Wenceslao construyó iglesias, como la dedicada a San Vito en Praga, origen de la actual catedral. Además, apoyó misiones cristianas y mantuvo relaciones con el Sacro Imperio Romano, bajo Enrique I, para fortalecer Bohemia.

Conocido por su caridad, distribuyó alimentos y ropa a los pobres, visitándolos personalmente, según la Vita et Passio Sancti Wenceslai.

Su gobierno buscó la paz, por lo que evitó conflictos con tribus vecinas. Fue asesinado el 28 de septiembre de 929 por orden de su hermano Boleslao I en Stará Boleslav tras tensiones políticas y religiosas.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Wenceslao se centró en la caridad, la humildad y la fidelidad cristiana. Inspirado por su abuela Ludmila, vivió la fe en actos concretos, como servir a los necesitados y asistir a misa diariamente. Su reinado reflejó los principios evangélicos de justicia y misericordia, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

Wenceslao fue canonizado por aclamación popular poco después de su muerte, en el siglo X, por su vida virtuosa y martirio.

Es patrono de la República Checa, de Praga y de los cerveceros. Su santidad se basa en su testimonio cristiano y muerte por defender la fe, según Catholic Encyclopedia.

Celebración del 28 de septiembre

La festividad de San Wenceslao se conmemora el 28 de septiembre, fecha de su martirio en 929, según el Martirologio Romano.

En Praga, la Catedral de San Vito acoge misas solemnes, y en Stará Boleslav, peregrinaciones marcan el día. En la República Checa, es también el Día de la Estadidad Checa.

Legado en la Iglesia de San Wenceslao

El legado de Wenceslao incluye su papel como símbolo de la identidad cristiana checa. La Catedral de San Vito conserva su tumba, un centro de peregrinación.

Su vida inspiró el villancico inglés “Good King Wenceslas”, compuesto en 1853. Su culto se extendió a Europa central, con iglesias dedicadas en Alemania y Polonia, según Vatican News.

