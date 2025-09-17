COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo del día

Conoce a San Roberto Belarmino, defensor de la doctrina católica durante la Contrarreforma, a quien conmemoran cada 17 de septiembre

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
San Roberto Belarmino
San Roberto Belarmino compuso catecismos para niños y laicos.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]

El 17 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Roberto Belarmino, canonizado en 1930 por su defensa de la doctrina católica durante la Contrarreforma.

Orígenes y formación

San Roberto Belarmino nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, Toscana, Italia, en una familia noble. Sobrino del papa Marcelo II, mostró temprana inclinación religiosa.

A los 18 años, ingresó a la Compañía de Jesús en Roma en 1560. Estudió en el Collegio Romano, donde fue ordenado sacerdote en 1570. Enseñó filosofía en Mondovì (1563-1566) y teología en el Collegio Romano (1576-1592), adoptando la Suma Teológica de San Tomás de Aquino como texto principal.

Aprendió griego y hebreo, componiendo una gramática hebrea y colaborando en ediciones bíblicas, según registros jesuitas. En 1588, lo enviaron a Lovaina para combatir el calvinismo, publicando tratados controvertísticos.

Obra teológica de San Roberto Belarmino

Belarmino escribió obras clave como las Disputationes de Controversiis Christianae Fidei (1586-1593), en tres volúmenes, que defendieron la fe católica contra protestantes como Lutero y Calvino. Esta obra, su principal contribución, abogó por el poder indirecto del papa en asuntos temporales.

Compuso catecismos para niños y laicos, como el Catecismo Menor (1597), y tratados ascéticos. También colaboró ​​en la edición de obras de San Ambrosio y la revisión de la Vulgata. Como teólogo del Santo Oficio, notificó a Galileo la prohibición de defender el heliocentrismo, según documentos vaticanos.

Fue nombrado cardenal por Clemente VIII En 1599, y poco después, en 1602, arzobispo de Capua.

Filosofía y espiritualidad

La filosofía de Belarmino se centró en la ortodoxia católica y la sabiduría tomista. Defendió la autoridad papal y la tradición apostólica, argumentando que la soberanía reside en el pueblo pero debe servir al bien común.

Su espiritualidad enfatizó la oración, la humildad y la caridad, viviendo austeramente pese a su cargo cardenalicio. Creyó que la salvación requería gracia divina y obras, según sus tratados controvertísticos.

Canonización y reconocimiento

Belarmino fue beatificado en 1923 por Pío XI y canonizado el 29 de junio de 1930 por el mismo papa, pese a oposiciones iniciales por su papel en el caso Galileo. Un año después, en 1931, fue declarado Doctor de la Iglesia por su influencia doctrinal.

Es patrono de los catequistas y los teólogos, según el Martirologio Romano. Además, su santidad se basa en su vida piadosa y defensa de la fe.

Celebración del 17 de Septiembre

La festividad de San Roberto Belarmino se celebra el 17 de septiembre, fecha de su muerte en 1621, según el Martirologio Romano.

En Roma, la iglesia del Gesù, matriz jesuita, acoge misas solemnes. Asimismo, sus reliquias, en un monumento de Bernini, se veneran allí.  Mientras que en Montepulciano, se realizan procesiones.

Legado en la Iglesia de San Roberto Belarmino

El legado de Belarmino incluye sus Disputationes, estudiadas en seminarios y citadas en concilios. Colaboró ​​en el ritual de Gregorio XIII y la Vulgata. Su teoría del poder papal influyó en la doctrina eclesial.

La cátedra cardenalicia “San Roberto Belarmino”, titulada por Jorge Bergoglio antes de ser papa, perpetúa su memoria. Sus tratados ascéticos inspiran la espiritualidad jesuita.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

San Cipriano
SANTO DEL DíA

Conoce a San Cipriano, obispo de Cartago, a quien conmemoran cada 16 de septiembre

  • •‎ ‎
San Nicomedes
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 15 de septiembre? San Nicomedes, presbítero de Roma

  • •‎ ‎
San Alberto, patriarca de Jerusalén
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 14 de septiembre? San Alberto de Jerusalén, obispo y patriarca

  • •‎ ‎
San Juan Crisóstomo
SANTO DEL DíA

Conoce a San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, a quien conmemoran cada 13 de septiembre

  • •‎ ‎
San Guido de Anderlecht
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 12 de septiembre? San Guido de Anderlecht, patrono de los viajeros

  • •‎ ‎
San Pafnucio de Egipto
SANTO DEL DíA

Conoce a San Pafnucio de Egipto, obispo y confesor, a quien conmemoran cada 11 de septiembre

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

El mal estado de los caminos vecinales no permiten sacar la producción agrícola de la zona.
MANABí

Jipijapa: 16 kilómetros de vías rurales en mal estado frenan la producción agrícola

  • •‎ ‎
Durante septiembre están abiertas las inscripciones de los cursos prácticos que imparte la fundación CREA.
MANTA

CREA reactiva su Centro Artesanal: Oportunidades de aprendizaje para jóvenes desde los 16 años

  • •‎ ‎
Concejo Metropolitano exonera planilla de agua a familias afectadas por la emergencia en el sur de Quito
QUITO

Concejo Metropolitano exonera planilla de agua a familias afectadas por la emergencia en el sur de Quito

  • •‎ ‎
Estudio revela potencial del extracto de camote morado contra el cáncer de mama
ECUADOR

Estudio revela potencial del extracto de camote morado contra el cáncer de mama

  • •‎ ‎
Asesinan a guía penitenciaria frente al complejo carcelario de Guayaquil
SEGURIDAD

Guía penitenciaria es atacada a tiros mientras esperaba el bus

  • •‎ ‎
Nueva variante XFG del COVID-19 llega a Ecuador: ¿qué significa para tu salud?
ECUADOR

Nueva variante XFG del COVID-19 llega a Ecuador: ¿qué significa para tu salud?

  • •‎ ‎
VER MÁS
Registro Civil emitirá pasaportes sin turno previo del 22 al 26 de septiembre.
ECUADOR

Registro Civil de Ecuador emitirá pasaportes sin turno previo del 22 al 26 de septiembre del 2025

  • •‎ ‎
Ministro John Reimberg defiende la efectividad del Plan Fénix en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
SEGURIDAD

Ministro John Reimberg defiende la efectividad del Plan Fénix en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador

  • •‎ ‎
“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos
ESPECTáCULOS

“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos

  • •‎ ‎
¡Lucía Yépez a un paso del oro mundial! La ecuatoriana brilla en el Campeonato Mundial de Lucha en Croacia
DEPORTES

¡Lucía Yépez a un paso del oro mundial! La ecuatoriana brilla en el Campeonato Mundial de Lucha en Croacia

  • •‎ ‎
Bolsonaro continúa en observación médica por deshidratación y alteraciones renales
MUNDO

Bolsonaro presenta una “mejoría parcial” de su estado de salud tras ser ingresado por un problema renal

  • •‎ ‎
“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero
ESPECTáCULOS

“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO