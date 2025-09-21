COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
¿Qué santo se conmemora cada 21 de septiembre? San Mateo, autor del primer Evangelio

San Mateo
San Mateo evangelizó en Persia y Etiopía, donde enfrentó oposición.

pmejia

Redacción ED.

El 21 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Mateo, apóstol venerado por su Evangelio y martirio en Etiopía.

Orígenes y conversión 

San Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, nació en el siglo I en Cafarnaúm, Galilea, Israel. Era publicano, recaudador de impuestos para Roma, una profesión que los judíos despreciaron.

Según el Evangelio (Mateo 9:9), Jesús lo llamó mientras trabajaba, diciendo: “Sígueme”. Mateo abandonó su puesto y lo siguió, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles.

Organizó un banquete para Jesús, acogiendo a pecadores, lo que marcó su cambio de vida, según Catholic EncyclopediaTras la Resurrección, recibió el mandato de evangelizar (Mateo 28:19-20).

Obra evangelizadora de San Mateo

Mateo predicó inicialmente en Judea y dirigió su mensaje a los judíos. Tradición de la Iglesia,  indica que escribió el Evangelio según San Mateo en arameo o hebreo entre los años 50-60 d.C., antes de partir a misionar. Este Evangelio, el primero del Nuevo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías prometido, en el que citó profecías del Antiguo Testamento.

Luego evangelizó en Persia y Etiopía, donde enfrentó oposición, según las Actas apócrifas de Mateo. Fue martirizado en Etiopía, probablemente decapitado, aunque la fecha exacta no está documentada.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Mateo se centró en la obediencia a Cristo y la conversión personal. Su Evangelio enfatiza la enseñanza de Jesús, el Reino de los Cielos y la justicia, con pasajes como las Bienaventuranzas (Mateo 5:3-12).

Además, como apóstol, vivió la humildad y el servicio, dejando una vida de riqueza por la pobreza evangélica, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

San Mateo fue venerado como santo por aclamación popular. Es patrono de los contadores, banqueros y recaudadores de impuestos, debido a su antigua profesión.

Su santidad se basa en su apostolado, Evangelio y martirio, según Vatican News.

Celebración del 21 de septiembre

La festividad de San Mateo se conmemora el 21 de septiembre, fecha tradicional de su martirio, según el Martirologio Romano.

En Roma, la Basílica de San Juan de Letrán celebra misas solemnes. Mientras que en Salerno, Italia, donde se conservan sus reliquias desde el siglo X, se realizan procesiones.

Legado en la Iglesia de San Mateo

El legado de Mateo incluye su Evangelio, base de la catequesis cristiana, traducido al griego y usado en la liturgia. Sus reliquias están en la Catedral de San Mateo, un centro de peregrinación.

Su vida inspira conversiones radicales, y su culto se extendió a Europa y América Latina, según Santi e Beati.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tener éxito en la vida: más allá del reconocimiento externo

Esmeraldas: Jonathan González habría recibido amenazas previo a su asesinato

Kendry Páez celebra su primer gol en Europa con el Estrasburgo

Aprueban informe para segundo debate del proyecto urgente de fortalecimiento crediticio que haría cambios en el BIESS

El frío y las plagas en las plantaciones ponen en riesgo la producción agrícola

