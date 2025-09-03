COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
¿Qué santo se conmemora cada 3 de septiembre? San Gregorio Magno, el papa que transformó la Iglesia

San Gregorio Magno
San Gregorio Magno fue el primer monje en asumir el pontificado.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]

El 3 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Gregorio Magno, canonizado por su liderazgo pastoral y escritos teológicos.

Orígenes y ascenso

San Gregorio nació alrededor de 540 en Roma, de una familia senatorial. Hijo de Gordiano y Santa Silvia, fue prefecto de Roma en 573.

Tras la muerte de su padre, convirtió su casa en un monasterio benedictino y se hizo monje. En 579, el papa Pelagio II lo nombró apóstol en Constantinopla. Elegido papa en 590, tomó el nombre de Gregorio I, siendo el primer monje en asumir el pontificado, según Catholic Encyclopedia.

Su pontificado duró hasta su muerte, marcando un período de reformas en una Roma devastada por guerras y pestes.

Reformas y escritos de San Gregorio Magno

Gregorio reformó la liturgia y estandarizó el canto gregoriano, que lleva su nombre. Escribió obras como “Regla Pastoral”, un manual para obispos, y “Diálogos”, que narra vidas de santos, incluyendo San Benito. Compuso 854 cartas que detallan su gestión eclesiástica y misionera.

Envió a San Agustín de Canterbury a evangelizar Inglaterra en 596 y consolidó el cristianismo anglosajón. También reorganizó las finanzas papales y distribuyó alimentos a los pobres durante la peste de 590, según Vatican News.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Gregorio se centró en la humildad, el servicio y la oración litúrgica. Su lema, “Servus servorum Dei” (Siervo de los siervos de Dios), definió su pontificado.

Integró la teología benedictina con la acción pastoral, promoviendo la caridad y la evangelización. Sus escritos enfatizan la responsabilidad de los pastores y la centralidad de la Eucaristía, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

Gregorio fue canonizado por aclamación popular tras su muerte en 604. En 1298, Bonifacio VIII lo nombró Doctor de la Iglesia, uno de los cuatro primeros junto a Agustín, Ambrosio y Jerónimo.

Es patrono de músicos, cantores, estudiantes y papas. Asimismo, su santidad se basa en sus reformas, escritos y vida virtuosa.

Celebración del 3 de septiembre

La festividad de San Gregorio se celebra el 3 de septiembre, fecha de su elección papal en 590, según el Martirologio Romano, aunque murió el 12 de marzo de 604.

En Roma, la Basílica de San Pedro y el monasterio de San Gregorio al Celio acogen misas solemnes. Sus reliquias se conservan en el Vaticano.

Legado en la Iglesia de San Gregorio Magno

El legado de Gregorio incluye el canto gregoriano, adoptado en la liturgia occidental, y la expansión del cristianismo en Inglaterra. Además, su Regla Pastoral sigue siendo un referente para obispos.

La reorganización de la Iglesia fortaleció el papado, así como sus Diálogos inspiraron la hagiografía medieval. La Orden de San Gregorio Magno, instituida en 1831, honra su memoria, según Catholic.net.

San Pedro Crisólogo
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 30 de julio? San Pedro Crisólogo obispo de Rávena y Doctor de la Iglesia

  • •‎ ‎
Santa Cristina
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Cristina de Bolsena, perseguida por su fe, a quien conmemoran cada 24 de julio

  • •‎ ‎
Santa Brígida
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, a quien conmemoran cada 23 de julio

  • •‎ ‎
San Alejo
SANTO DEL DíA

Conoce a San Alejo de Roma, a quien conmemoran cada 17 de julio

  • •‎ ‎
San Antioco
SANTO DEL DíA

Conoce a San Antíoco, médico mártir a quien conmemoran cada 16 de julio

  • •‎ ‎
San Buenaventura

¿Qué santo se conmemora cada 15 de julio? San Buenaventura, líder de la Orden Franciscana

  • •‎ ‎
Daniel Noboa reforma el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. (Presidencia de Ecuador)
ECUADOR

Daniel Noboa reforma el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

  • •‎ ‎
Cambios en regulaciones de vuelo: TSA actualiza lista de artículos prohibidos
MUNDO

Nuevas restricciones para equipaje facturado según normas de seguridad aérea de EE.UU.

  • •‎ ‎
John Yeboah es un extremo rápido y desequilibrante en La Tri, con gran capacidad de regate y proyección ofensiva por las bandas.FOTO: La Tri
DEPORTES

Así planea Ecuador derrotar a Paraguay: defensa de hierro, vértigo por las bandas y efectividad en el ataque

  • •‎ ‎
El empleo adecuado en Ecuador alcanzó 38,6% en julio de 2025, la cifra más alta de los últimos años según el INEC
ECUADOR

El empleo adecuado en Ecuador alcanzó 38,6% en julio de 2025, la cifra más alta de los últimos años según el INEC

  • •‎ ‎
Loja City, el campeón juvenil que tendrá el desafío de medir a Liga de Portoviejo
DEPORTES

Loja City, el campeón juvenil que tendrá el desafío de medir a Liga de Portoviejo

  • •‎ ‎
El Servicio de Rentas Internas (SR) subasta y remata vehículos en Quito, ¿cuáles son los precios y modelos? (Pexels
ECUADOR

El Servicio de Rentas Internas (SR) subasta y remata vehículos en Quito, ¿cuáles son los precios y modelos?

  • •‎ ‎
