¿Qué santo se conmemora cada 5 de octubre? San Froilán, patrono de León y Lugo

El 5 de octubre, la Iglesia católica celebra a San Froilán, obispo canonizado por su vida eremítica y misionera en el Reino de Asturias.

Orígenes y vocación

San Froilán nació en 833 en un barrio de Lugo, Galicia, hijo de los duques de Lugo. Creció en un ambiente acomodado y mostró temprana inclinación religiosa.

Educado posiblemente en una escuela monacal, optó por la vida eremítica a los 20 años, retirándose a las montañas del Cebrero y la gruta de Ruielán en el Bierzo, provincia de León. Allí vivió en soledad, dedicándose a la oración y la penitencia, según la biografía de Juan Diácono, contemporáneo suyo.

Su fama de santidad atrajo discípulos, y formó una comunidad monástica, en la que promovió la Regla de San Benito.

Labor misionera de San Froilán

En 900, el rey Alfonso III de Asturias lo llamó a la corte para participar en la repoblación de territorios reconquistados.

Froilán fue nombrado obispo de León, cargo que asumió con dedicación a la evangelización. Además, predicó en regiones liberadas del dominio musulmán, fundó monasterios y promovió la vida monástica. También colaboró con San Atilano de Zamora en misiones en el Duero, con lo que el cristianismo se extendió en Asturias y León, según crónicas asturianas.

Su apostolado incluyó la construcción de iglesias y la asistencia a los pobres, consolidando la fe en el noroeste peninsular.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de San Froilán se centró en la penitencia, la oración contemplativa y la caridad. Como eremita, enfatizó la soledad para la unión con Dios, siguiendo el modelo benedictino.

Su obispado reflejó un compromiso con la justicia social, atendiendo a los necesitados en tiempos de reconquista. Su lema implícito fue la propagación de la vida monástica como base de la sociedad cristiana, según su biógrafo Juan Diácono.

Canonización y reconocimiento

San Froilán fue canonizado por aclamación popular poco después de su muerte en 905. Su santidad se basó en su vida eremítica, misionera y los milagros atribuidos, como curaciones.

Es patrono de las diócesis de León y Lugo, según el Martirologio Romano.

Celebración del 5 de octubre

La festividad de San Froilán se celebra el 5 de octubre, fecha de su muerte en 905, según el Martirologio Romano. En León, las fiestas incluyen desfiles de carros, cantaderas y romerías en La Virgen del Camino. En Lugo, se celebran procesiones y misas solemnes.

Legado en la Iglesia de San Froilán

El legado de San Froilán incluye la fundación de monasterios y la consolidación del cristianismo en León y Galicia. Su tumba en la catedral de León es lugar de peregrinación.

Inspiró tradiciones como las rosquillas de San Froilán y la Rogativa de Mayo en Valdepiélago. Asimismo, su obra evangelizadora fortaleció la Reconquista asturiana, según historiadores medievales.