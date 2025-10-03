¿Qué santo se conmemora cada 3 de octubre? San Francisco de Borja, virrey de Cataluña

El 3 de octubre, la Iglesia católica celebra a San Francisco de Borja, jesuita canonizado en 1671 por su vida de conversión y servicio.

Orígenes y conversión

San Francisco de Borja nació el 28 de octubre de 1510 en Gandía, Valencia, España, y perteneció a la noble familia Borgia, descendiente del papa Alejandro VI. Se casó con Leonor de Castro en 1529, con quien tuvo ocho hijos. Fue virrey de Cataluña (1539-1543) y duque de Gandía tras la muerte de su padre.

En 1546, la muerte de su esposa y su encuentro con la pobreza espiritual lo llevaron a renunciar a su título. Dos años después ingresó a la Compañía de Jesús, en la que se ordenó sacerdote en 1551, según Catholic Encyclopedia. Su conversión marcó un cambio de la opulencia nobiliaria a la humildad religiosa.

Labor jesuita de San Francisco de Borja

Francisco fundó colegios jesuitas, como los de Gandía y Valencia, en los que promovió la educación y la evangelización. En 1554, fue nombrado comisario general de los jesuitas en España, Portugal e India. También en 1565, se convirtió en el tercer superior general de la Compañía de Jesús, dirigiendo su expansión global.

Viajó a Portugal, Francia e Italia, donde fortaleció misiones y reformó conventos. Asistió a los pobres y enfermos durante la peste de Roma en 1566, según Vatican News. Asimismo, En 1571, acompañó al cardenal Bonelli en una misión diplomática, pero enfermó y murió en Roma.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Francisco se centró en la humildad, la obediencia y el servicio a Dios. Influido por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, vivió la pobreza jesuita y vio la riqueza como obstáculo para la santidad.

Su lema, “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?”, reflejó su renuncia al poder, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

Francisco fue beatificado en 1624 por Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por Clemente X. Es patrono de Gandía y de los nobles convertidos.

Su santidad se basa en su conversión, vida ascética y milagros atribuidos, como curaciones, según Santi e Beati.

Celebración del 3 de octubre

La festividad de San Francisco de Borja se conmemora el 3 de octubre, fecha de su muerte en 1572, según el Martirologio Romano.

En Gandía, la Colegiata de Santa María acoge misas solemnes y procesiones. Además, en Roma, los jesuitas celebran su legado en la iglesia del Gesù.

Legado en la Iglesia de San Francisco de Borja

El legado de Francisco incluye la expansión de la Compañía de Jesús, que creció a 1.000 miembros bajo su liderazgo. Fundó el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana.

Su vida inspiró a nobles y jesuitas, y su culto se extendió a América Latina, con iglesias en México y Perú. Su correspondencia y escritos espirituales son estudiados en seminarios, según Catholic.net.