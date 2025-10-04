Conoce a San Francisco de Asís, patrono de los animales, a quien conmemoran cada 4 de octubre

El 4 de octubre, la Iglesia católica celebra a San Francisco de Asís, fraile canonizado en 1228 por su vida de pobreza y santidad.

Orígenes y conversión

San Francisco de Asís, nació como Giovanni di Pietro di Bernardone en 1181 en Asís, Umbria, Italia, fue hijo de un rico comerciante de telas. En su juventud, llevó una vida acomodada y participó en batallas locales. Sin embargo, en 1202, fue prisionero en Perugia, y en 1205, tras una enfermedad y una visión en Spoleto, renunció a sus riquezas.

Inspirado por Mateo 10:7-10, abrazó la pobreza, viviendo como mendigo y predicando, según Catholic Encyclopedia. En 1209, fundó la Orden de los Frailes Menores (franciscanos), que aprobó el papa Inocencio III.

Obras y predicación de San Francisco de Asís

Francisco predicó la pobreza evangélica, por lo que viajó por Italia, Egipto y Tierra Santa. En 1219, se reunió con el sultán Al-Kamil en Egipto durante la Quinta Cruzada, buscando la paz.

Restauró iglesias, como la de San Damián, y fundó la Orden de las Clarisas en 1212 con Santa Clara. Además, en 1224, recibió los estigmas en La Verna, el primer caso documentado, según las Actas de Canonización.

También compuso el Cántico de las Criaturas, en el que alabó a Dios por la creación. En 1221, creó la Orden Tercera para laicos, con la que promovió la espiritualidad franciscana.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Francisco se centró en la pobreza radical, la humildad y el amor a la creación. Su lema, “Paz y bien”, reflejó su búsqueda de armonía con Dios, los hombres y la naturaleza.

Vio a los animales y elementos como hermanos. Su vida imitó a Cristo, especialmente en la pobreza y el sufrimiento, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

Francisco fue canonizado el 16 de julio de 1228 por Gregorio IX, dos años tras su muerte, por su vida virtuosa y milagros, como curaciones. Es patrono de Italia, de los animales, los ecologistas y los comerciantes.

En 1980, Juan Pablo II lo nombró patrono de la ecología, según Vatican News.

Celebración del 4 de octubre

La festividad de San Francisco se conmemora el 4 de octubre, fecha de su muerte en 1226, según el Martirologio Romano. En Asís, la Basílica de San Francisco, construida en 1228, acoge misas solemnes y peregrinaciones.

En todo el mundo, se bendicen animales en su honor, especialmente en México y Argentina.

Legado en la Iglesia de San Francisco de Asís

El legado de Francisco incluye la Orden Franciscana, con millones de seguidores en sus tres ramas: Frailes Menores, Clarisas y Tercera Orden. La Basílica de San Francisco en Asís, con frescos de Giotto, es Patrimonio de la Humanidad.

Su espiritualidad inspiró movimientos ecológicos y el Día Mundial de los Animales, establecido en 1931. Su culto se extendió a América Latina, con santuarios en Brasil y Chile, según Catholic.net.