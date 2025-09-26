COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo del día

¿Qué santo se conmemora cada 26 de septiembre? San Cosme y San Damián, patronos de los médicos

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
San Cosme y San Damián
San Cosme y San Damián convertían a pacientes al cristianismo mediante su caridad.

pmejia

Redacción ED.

Cada 26 de septiembre, la Iglesia católica honra a San Cosme y San Damián, hermanos médicos mártires, conocidos por curar sin cobrar y su testimonio de fe.

Orígenes y profesión

San Cosme y San Damián nacieron en el siglo III en Arabia, eran hermanos gemelos, posiblemente de origen árabe o griego. Educados en Siria, estudiaron medicina y se establecieron en Cirro, cerca de Antioquía.

Conocidos como anárgiros (sin dinero, en griego), ofrecieron sus servicios médicos gratuitamente, especialmente a los pobres, integrando su fe cristiana en su práctica.

Según las Actas de los Mártires, convirtieron a pacientes al cristianismo mediante su caridad, según Catholic Encyclopedia. Vivieron en una comunidad cristiana, en la que asistieron a los necesitados durante un período de persecución.

Martirio de San Cosme y San Damián

Durante la persecución del emperador Diocleciano (303-313), el prefecto Lisias los arrestó en Cirro por su fe cristiana y su influencia. Los acusaron de practicar magia por sus curaciones, por lo que fueron torturados con métodos como lapidación, crucifixión y flechas, pero sobrevivieron milagrosamente.

Finalmente, fueron decapitados en 303 en Cirro, junto a sus hermanos Antimo, Leoncio y Euprepio, según el Martirologio Romano. Sus reliquias fueron trasladadas a Roma en el siglo V, conservadas en la Basílica de San Cosme y San Damián.

Filosofía y espiritualidad

La espiritualidad de Cosme y Damián se centró en la caridad cristiana y el servicio desinteresado. Como médicos, vieron su trabajo como una extensión de la misión de Cristo, sanando cuerpo y alma.

Su negativa a cobrar reflejó la pobreza evangélica, y su resistencia al martirio, la fidelidad a Dios, según ACI Prensa.

Canonización y reconocimiento

San Cosme y San Damián fueron canonizados por aclamación popular en la Iglesia primitiva. Son patronos de médicos, farmacéuticos, cirujanos y barberos, debido a su profesión. También forman parte de los Catorce Santos Auxiliadores, invocados en enfermedades.

Su santidad se basa en su martirio y caridad, según Vatican News.

Celebración del 26 de septiembre

La festividad de San Cosme y San Damián se conmemora el 26 de septiembre, fecha de su martirio en 303, según el Martirologio Romano.

En Roma, la Basílica de San Cosme y San Damián, dedicada en 527 por el papa Félix IV, acoge misas solemnes. En México y Brasil, se realizan procesiones, especialmente en comunidades médicas.

Legado en la Iglesia de San Cosme y San Damián

El legado de los santos incluye su influencia en la ética médica cristiana, lo que inspiró a profesionales a servir sin interés económico. La Basílica de San Cosme y San Damián en Roma, con mosaicos del siglo VI, es un centro de peregrinación.

Su culto se extendió a Europa y América Latina, con iglesias dedicadas en España, México y Argentina. Milagros, como curaciones, se les atribuyen desde el siglo IV, según Santi e Beati.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Inmigrante ecuatoriana es empujada al suelo por agente federal en corte de Nueva York

Mueren once personas y más de 30 resultan heridas tras el derrumbe de un edificio en Egipto

Vía Jipijapa–Guayaquil fue reabierta tras cierre temporal por protestas sociales en Manabí

La vía Jipijapa-Guayaquil fue bloqueada al tránsito debido a manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Inmigrante ecuatoriana es empujada al suelo por agente federal en corte de Nueva York

Mueren once personas y más de 30 resultan heridas tras el derrumbe de un edificio en Egipto

Vía Jipijapa–Guayaquil fue reabierta tras cierre temporal por protestas sociales en Manabí

La vía Jipijapa-Guayaquil fue bloqueada al tránsito debido a manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

San Cleofás
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 25 de septiembre? San Cleofás, quien dio testimonio de la Resurrección

  • •‎ ‎
Nuestra Señora de la Merced
SANTO DEL DíA

Conoce a Nuestra Señora de la Merced, advocación mariana que se conmemora cada 24 de septiembre

  • •‎ ‎
San Mateo
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 21 de septiembre? San Mateo, autor del primer Evangelio

  • •‎ ‎
San Eustaquio de Roma
SANTO DEL DíA

Conoce a San Eustaquio, patrono de los cazadores, a quien conmemoran cada 20 de septiembre

  • •‎ ‎
San Jenaro
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 19 de septiembre? San Jenaro, obispo mártir de Nápoles

  • •‎ ‎
San José de Cupertino
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 18 de septiembre? San José de Cupertino, fraile franciscano

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

Ecuador conmemora el Día de la Bandera cada 26 de septiembre
ECUADOR

Ecuador conmemora el Día de la Bandera: origen y actos oficiales del 26 de septiembre

  • •‎ ‎
Marlon Vargas, Guillermo Churuchumbi y Leonidas Iza enfrentan acusaciones que podrían implicar hasta 40 años de prisión
ECUADOR

Marlon Vargas, Guillermo Churuchumbi y Leonidas Iza enfrentan acusaciones que podrían implicar hasta 40 años de prisión

  • •‎ ‎
Gabriela Sommerfeld destaca en la ONU la cooperación de Ecuador.
ECUADOR

Gabriela Sommerfeld destaca en la ONU la cooperación de Ecuador para promover la paz y seguridad

  • •‎ ‎
Protestas por eliminación de subsidio al diésel desencadenan 48 procesos penales. FOTO: API.
ECUADOR

48 personas investigadas por delitos durante paro nacional en Ecuador

  • •‎ ‎
Estudiantes queda fuera en tanda de penales y Flamengo clasifica a semifinales del torneo. FOTO: @EdelpOficial.
DEPORTES

Flamengo elimina a Estudiantes en penales y avanza a semifinales de la Copa Libertadores

  • •‎ ‎
Migrantes ecuatorianos en Estados Unidos Estos son los beneficios en aduana para quienes decidan regresar al país. (Kike Perdomo)
MUNDO

Migrantes ecuatorianos en Estados Unidos: Estos son los beneficios en aduana para quienes decidan regresar al país

  • •‎ ‎
VER MÁS
Ataque armado en Jaramijó: víctima muere tras recibir más de 30 disparos
SEGURIDAD

Ataque armado en Jaramijó: víctima muere tras recibir más de 30 disparos

  • •‎ ‎
El riesgo de interrupciones en el Canal de Panamá aumentará con el calentamiento global. FOTO: Europa Press.
MUNDO

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

  • •‎ ‎
Sector floricultor en crisis El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones. (Expoflores)
NEGOCIOS

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

  • •‎ ‎
Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil
ECUADOR

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

  • •‎ ‎
De Otavalo a cárceles en crisis la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados
ECUADOR

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Inmigrante ecuatoriana es empujada al suelo por agente federal en corte de Nueva York

Mueren once personas y más de 30 resultan heridas tras el derrumbe de un edificio en Egipto

Vía Jipijapa–Guayaquil fue reabierta tras cierre temporal por protestas sociales en Manabí

La vía Jipijapa-Guayaquil fue bloqueada al tránsito debido a manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO