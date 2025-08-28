COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo del día

¿Qué santo se conmemora cada 28 de agosto? San Agustín de Hipona, patrono de teólogos

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
San Agustín de Hipona
San Agustín de Hipona es también Doctor de la Iglesia.

pmejia

Redacción ED.

pmejia

Redacción ED.

[email protected]

El 28 de agosto, la Iglesia católica celebra a San Agustín de Hipona, canonizado por su teología y vida cristiana.

Orígenes y conversión

San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, Numidia (Argelia), fue hijo de Santa Mónica y Patricio, un pagano. Estudió retórica en Cartago, donde llevó una vida disipada y se unió al maniqueísmo.

En 383, se trasladó a Roma y luego a Milán, donde, influido por San Ambrosio y las oraciones de su madre, se convirtió al cristianismo. Fue bautizado en 387 durante la Vigilia Pascual, según sus Confesiones. En 391, fue ordenado sacerdote y en 395, obispo de Hipona Regia (actual Annaba, Argelia), cargo que ocupó hasta su muerte.

Obra teológica de San Agustín de Hipona

Agustín escribió más de 100 obras, entre las que destacan “Confesiones” (397-400), una autobiografía espiritual, y “La Ciudad de Dios” (413-426), que defiende el cristianismo frente al paganismo. Otros textos incluyen “De Trinitate” (399-419) y “De Doctrina Christiana” (396-427), que aborda la interpretación bíblica.

Combatió herejías como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, defendió la gracia divina y el pecado original, según Catholic Encyclopedia. Sus escritos influyeron en el Concilio de Cartago (418) y en la teología occidental, con lo que se consolidó la doctrina católica.

Filosofía y espiritualidad

La filosofía de Agustín se centró en la gracia divina, el libre albedrío y la búsqueda de Dios. Su lema, “Ama y haz lo que quieras” refleja la primacía del amor cristiano.

Integró el pensamiento platónico con la fe, afirmando que la verdad se encuentra en Dios. Su espiritualidad, marcada por la introspección, promovió la oración y la conversión, según Vatican News.

Canonización y reconocimiento

Agustín fue canonizado por aclamación popular tras su muerte en 430. En 1298, Bonifacio VIII lo proclamó Doctor de la Iglesia.

Es patrono de teólogos, impresores y de ciudades como Hipona y San Agustín (Florida). Su santidad se basa en su conversión, escritos y labor pastoral.

Celebración del 28 de agosto

La festividad de San Agustín se celebra el 28 de agosto, fecha de su muerte en 430, según el Martirologio Romano. En Hipona, se ofician misas en la catedral, y en Roma, en la Basílica de San Agustín, donde descansan sus reliquias junto a las de Santa Mónica.

Legado en la Iglesia de San Agustín de Hipona

El legado de Agustín incluye su influencia en la teología, la filosofía y la ética cristiana. Sus obras inspiraron a Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero y el Concilio de Trento.

La Orden de San Agustín, fundada en el siglo XIII, sigue su espiritualidad. Sus textos se estudian en seminarios y están citados en el Catecismo de la Iglesia Católica, según ACI Prensa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Segundo homicidio en Portoviejo: Hombre fue abatido a tiros en la parroquia Colón

Ataque armado en Chone dejó dos muertos, incluido un adolescente

Édgar Lama destapa redes de corrupción que dominan el sistema de salud en Ecuador desde hace más de una década

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Segundo homicidio en Portoviejo: Hombre fue abatido a tiros en la parroquia Colón

Ataque armado en Chone dejó dos muertos, incluido un adolescente

Édgar Lama destapa redes de corrupción que dominan el sistema de salud en Ecuador desde hace más de una década

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Más días

Santa Mónica
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 27 de agosto? Santa Mónica, patrona de las madres

  • •‎ ‎
Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a quien conmemoran cada 26 de agosto

  • •‎ ‎
Santa rosa de lima
SANTO DEL DíA

Conoce a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, a quien conmemoran cada 23 de agosto

  • •‎ ‎
Santa María Reina
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 22 de agosto? Santa María Reina, madre de Jesús

  • •‎ ‎
Pio X
SANTO DEL DíA

¿Qué santo se conmemora cada 21 de agosto? San Pío X, el pontífice reformador

  • •‎ ‎
San Bernardo de Claraval
SANTO DEL DíA

Conoce a San Bernardo de Claraval, fundador de numerosos monasterios medievales, a quien conmemoran cada 20 de agosto

  • •‎ ‎
VER MÁS

Te puede interesar

Concejo de Quito aprueba becas e incentivos para frenar la deserción escolar
QUITO

Concejo de Quito aprueba becas e incentivos para frenar la deserción escolar

  • •‎ ‎
Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta
MANTA

Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta

  • •‎ ‎
Nuevo crimen en la parroquia Colón
SEGURIDAD

Hombre asesinado en la vía Portoviejo- Santa Ana, en la parroquia Colón

  • •‎ ‎
Estados Unidos confirma primer caso humano de gusano barrenador
MUNDO

Estados Unidos confirma primer caso humano de gusano barrenador

  • •‎ ‎
Expertos australianos analizan brote de tumores cancerosos en ranas: preocupación por salud ambiental
MUNDO

Tumores fatales afectan a ranas verdes en Queensland: científicos buscan causas ambientales o virales

  • •‎ ‎
Registro de la Propiedad: Guía para agilizar trámites y evitar errores
QUITO

Registro de la Propiedad: Guía para agilizar trámites y evitar errores

  • •‎ ‎
VER MÁS
Autoridades de Pastaza plantean reformas en la Ley de Contratación Pública para la Amazonía
ECUADOR

Autoridades de Pastaza plantean reformas en la Ley de Contratación Pública para la Amazonía

  • •‎ ‎
Alfredo Saade
MUNDO

Alfredo Saade anuncia precandidatura presidencial por el Pacto Histórico para 2026

  • •‎ ‎
Entrevista Gabriela Molina José Leonardo García Freddy Solorzano
PORTOVIEJO

Hospital de Especialidades aún no recibe seguro por incendio, denuncia la asambleísta Gabriela Molina

  • •‎ ‎
André Santos, entrevista, Manavisión Plus, José Leonardo García, Sofia Saldarriaga
ECUADOR

Elecciones multipersonales: André Santos propone candidaturas sin listas partidarias

  • •‎ ‎
Manuel Mendoza, el héroe de Liga de Portoviejo que clasifica a octavos de final en la Copa Ecuador. (Luis Mendoza)
DEPORTES

Manuel Mendoza, el héroe de Liga de Portoviejo que clasifica a octavos de final en la Copa Ecuador

  • •‎ ‎
Liga de Portoviejo Un partido de infarto que le permitió pasar a los octavos de final de la Copa Ecuador. (Luis Moreira)
DEPORTES

Liga de Portoviejo: Un partido “de infarto” que le permitió pasar a los octavos de final de la Copa Ecuador

  • •‎ ‎
VER MÁS

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Segundo homicidio en Portoviejo: Hombre fue abatido a tiros en la parroquia Colón

Ataque armado en Chone dejó dos muertos, incluido un adolescente

Édgar Lama destapa redes de corrupción que dominan el sistema de salud en Ecuador desde hace más de una década

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO