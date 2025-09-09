¿Qué santo se conmemora el 9 de septiembre? San Pedro Claver, esclavo de los esclavos

El 9 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Pedro Claver, venerado por su labor evangelizadora y humanitaria con esclavos africanos.

Orígenes y vocación

San Pedro Claver nació como Pere Claver Corberó el 26 de junio de 1580 en Verdú, Cataluña, España, fue hijo de campesinos. A los 15 años, recibió la tonsura eclesiástica y estudió en la Universidad de Barcelona. En 1602, ingresó a la Compañía de Jesús en Tarragona.

Durante sus estudios de filosofía en Mallorca, conoció a San Alonso Rodríguez, portero del colegio, quien lo inspiró a misionar en América. En 1610, Claver llegó a Cartagena de Indias, donde fue ordenado sacerdote en 1616, según Catholic.net.

Misión con los esclavos

En Cartagena, un centro negrero del Nuevo Mundo, Claver dedicó 40 años a atender a esclavos africanos. Bautizó a más de 300.000 personas, les proporcionó alimentos, medicinas y consuelo espiritual, enfrentándose a condiciones inhumanas.

Aprendió la lengua angoleña y usó intérpretes para catequizar. Condenó la esclavitud y defendió la dignidad humana de los africanos, a quienes llamó “etíopes”, y también evangelizó a indígenas, según Vatican News.

Filosofía y espiritualidad de San Pedro Claver

Claver se autodenominó “esclavo de los esclavos” en sus votos de 1622, lo que reflejó su filosofía de misericordia y servicio radical. Su espiritualidad, que se centró en la Pasión de Cristo y la Virgen María, lo llevó a vivir en pobreza y practicar penitencias, según ACI Prensa.

Su lema, “Yo, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre”, subrayó su compromiso con los oprimidos.

Canonización y reconocimiento

San Pedro Claver fue beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX y canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII, junto a Alonso Rodríguez. En 1896, lo nombraron patrono de las misiones entre los africanos. Es también patrono de Colombia, de los esclavos y del ministerio a afroamericanos.

Su santidad se basa en sus milagros y su labor humanitaria, según Catholic Encyclopedia.

Celebración del 9 de septiembre

La festividad de San Pedro Claver se conmemora el 9 de septiembre, día siguiente a su muerte el 8 de septiembre de 1654, según el Martirologio Romano. En Cartagena, la iglesia de San Pedro Claver, donde reposan sus reliquias, acoge misas y peregrinaciones.

En Colombia, el Congreso declaró el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos en su honor, según Jesuits.global.