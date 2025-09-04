¿Qué santo se conmemora cada 4 de septiembre? San Moisés profeta, libertador de Israel

El 4 de septiembre, la Iglesia católica celebra a San Moisés profeta, venerado por su rol en la liberación de los israelitas y la entrega de la Ley en el Sinaí.

Orígenes y nacimiento

San Moisés nació en el siglo XIV a.C. en Egipto, de la tribu de Leví, hijo de Amram y Yochebed, según el Libro del Éxodo (2:1-10).

Para salvarlo de la orden del faraón de matar a los niños varones hebreos, su madre lo colocó en una cesta en el Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó, criándolo en la corte egipcia. Moisés recibió una educación real, pero al descubrir su origen hebreo, mató a un egipcio que maltrataba a un esclavo y huyó al desierto de Madián. Allí se casó con Séfora, hija de Jetro, y pastoreó rebaños durante 40 años.

En Madián, Dios se le reveló en la zarza ardiente (Éxodo 3:1-6) y le encargó liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón como portavoz.

Obra y liderazgo de San Moisés profeta

Moisés confrontó al faraón y exigió la liberación de los hebreos. Tras las 10 plagas de Egipto, el faraón consintió, pero persiguió al pueblo al Mar Rojo. Moisés, por orden divina, extendió su vara y las aguas se dividieron, permitiendo el paso de los israelitas (Éxodo 14:21-22).

Posteriormente, guio al pueblo por el desierto durante 40 años y recibió la Ley en el monte Sinaí, donde Dios entregó los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17).

Moisés organizó la Alianza, estableció el culto y la estructura tribal. Además, realizó milagros como el maná del cielo y agua de la roca (Éxodo 17:6). Murió en el monte Nebo, viendo la Tierra Prometida sin entrar en ella (Deuteronomio 34:1-5).

Filosofía y espiritualidad

La filosofía de Moisés se centró en la Alianza con Dios y la obediencia a la Ley. Como mediador, enfatizó la dependencia de Yahvé y la justicia social, por lo que protegió a viudas, huérfanos y extranjeros (Éxodo 22:21-22).

Su vida reflejó humildad y confianza en Dios, ya que reconoció su tartamudez y delegó en Aarón. Moisés es el “amigo de Dios” que habló con Él cara a cara (Éxodo 33:11).

Por qué es santo Moisés profeta

San Moisés es venerado como santo en la tradición católica por su rol profético y liderazgo en la salvación de Israel, prefigurando a Cristo como mediador de la Nueva Alianza.

La Iglesia lo reconoce como figura del Antiguo Testamento, por lo que conmemora su memoria en el santoral. No fue canonizado formalmente, pero su santidad se basa en su obediencia a Dios y milagros, según el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 61).

Legado y celebración del 4 de septiembre

El legado de Moisés incluye los Diez Mandamientos y los libros del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio), base de la Ley mosaica. Su historia inspira la fe cristiana, apareciendo en la Transfiguración (Mateo 17:3).

La celebración del 4 de septiembre conmemora su vida y muerte, según el Martirologio Romano, que lo describe como profeta elegido para liberar al pueblo y dar la Ley. En Tierra Santa, franciscanos celebran en el Monte Nebo con misa, recordando su visión de Canaán.