Génesis Onofre, “Lalama”, sorprende al casarse por lo civil tras un fugaz romance

En menos de medio año de relación, la influencer ecuatoriana Génesis Onofre, conocida en redes sociales como Lalama, ha dado un paso que pocos esperaban: el matrimonio civil. La joven figura del entretenimiento digital y su novio oficializaron su unión este viernes 8 de agosto de 2025. El evento rápidamente se volvió tendencia en la farándula nacional.

Este enlace llega apenas 15 días después de que su historia de amor diera un giro mediático durante un escenario poco habitual: un ring de lucha. Fue el 24 de julio, en el evento “Los Kiños del Año”, cuando la influencer protagonizó una de las escenas más comentadas del año. Tras enfrentarse a “La Chacatá” y perder el combate, el momento culminante llegó con su pareja arrodillado en el centro del cuadrilátero para pedirle matrimonio, desatando gritos y aplausos del público.

“Mil veces le voy a decir que sí, porque es un hombre que me apoya. Tenemos un negocio juntos y ahora nos vamos a casar”, expresó entonces Lalama, asegurando que él es la persona con la que siempre soñó. Entre sus planes a corto plazo está adquirir una casa y, posteriormente, formar una familia.

Un civil lleno de estilo

La ceremonia civil fue privada pero cuidada en cada detalle. El reconocido maquillador José Vargas fue responsable del look de la novia, quien lució labios rojos intensos a juego con un ramo de rosas rojas. Su vestido, diseñado por José Luis Fernández, combinó transparencias y un corte que realzaba su figura, proyectando una mezcla de modernidad, sofisticación y sensualidad.

Boda eclesiástica en camino

Aunque la fecha no está confirmada, la pareja anunció que en octubre se realizará la boda religiosa, que promete convertirse en uno de los eventos sociales más esperados de este año en el entretenimiento nacional. Los seguidores de Lalama ya están pendientes de cada adelanto que comparte en sus redes.

La historia de Génesis Onofre y su esposo se ha desarrollado con rapidez, pero marcada por gestos románticos, trabajo en equipo y sueños compartidos, consolidándolos como una de las parejas jóvenes más comentadas del mundo digital ecuatoriano.