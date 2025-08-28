Gauff busca avanzar en el US Open ante Vekic tras ajustar su saque

Coco Gauff, tercera en el ranking WTA, se medirá a Donna Vekic el 28 de agosto de 2025 en el Arthur Ashe Stadium, Nueva York, en la segunda ronda del US Open, tras superar un debut exigente y trabajar en su saque con un nuevo entrenador.

Un debut desafiante para Gauff

Gauff, campeona del US Open 2023, abrió su campaña en el US Open 2025 con una victoria en tres sets ante Ajla Tomljanovic (79ª) por 6-4, 6-7(2), 7-5 en un partido que duró 2 horas y 57 minutos. Gauff perdió su saque en el primer juego y cometió 59 errores no forzados y 10 dobles faltas, pero remontó un 0-2 en el primer set y aseguró el triunfo tras quebrar en el 11° juego del tercer set. La estadounidense, de 21 años, suma 18 victorias en Nueva York y no ha caído antes de la segunda ronda desde 2021.

En la segunda ronda, Gauff enfrentará a Donna Vekic (49ª), quien derrotó a Jessica Bouzas Maneiro (40ª) por 3-6, 7-5, 6-3 en 2 horas y 6 minutos, con 13 quiebres de servicio en el partido. Vekic, de 29 años, evitó su cuarta salida consecutiva en primera ronda del US Open, tras alcanzar los octavos de final en 2024.

Cambios en el equipo de Gauff

Gauff anunció la separación de su entrenador Matt Daly antes del torneo y contrató al especialista en biomecánica Gavin MacMillan, quien trabajó con Aryna Sabalenka, para corregir problemas persistentes en su saque. “Pasé tanto tiempo practicando el saque que me dolió el hombro”, dijo Gauff tras su debut. La tenista registró 8 dobles faltas frente a Tomljanovic, una mejora respecto a las 42 en Roma y 38 en Indian Wells. MacMillan busca optimizar la mecánica de su servicio, aunque Gauff reconoció que adaptarse durante un Grand Slam es un desafío.

“La primera ronda es más estresante que la final”, afirmó Gauff, destacando la presión de su debut. La estadounidense confía en que los ajustes biomecánicos mejorarán su saque a largo plazo, especialmente para la gira asiática.

Antecedentes entre Gauff y Vekic

Gauff y Vekic se han enfrentado dos veces, con un registro de 1-1. Vekic venció a Gauff por 7-6(7), 6-2 en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024, en un partido marcado por una controversia con un punto anulado. Gauff se impuso en el United Cup 2025 por 6-4, 6-2 en superficie dura. Vekic, con 4 títulos WTA y un récord de 3-9 ante jugadoras top-10 desde abril de 2024, depende de su potente derecha y saques, con 5 aces frente a Bouzas Maneiro.

Gauff, con un 70% de puntos ganados con el primer servicio y 138 aces en 48 partidos esta temporada, lidera en consistencia en canchas duras.

Contexto del US Open 2025

El US Open 2025, en su 145ª edición, se disputa del 25 de agosto al 7 de septiembre en Flushing Meadows, con 36 jugadoras en la Fase de Liga. Gauff, con dos títulos de Grand Slam (US Open 2023, Roland Garros 2024), es la tercera favorita, detrás de Iga Swiatek y Aryna Sabalenka. Vekic, semifinalista en Wimbledon 2024, busca su primera victoria consecutiva desde el Madrid Open 2025.