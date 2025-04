‘Gaudy’, el mariachi manabita que se destaca en el reality de canto «La nueva estrella de la música popular» de TC Televisión

Con solo 25 años, Arsenio Gaudacy Vélez Romero, mejor conocido como ‘Gaudy’, brilla con luz propia en la televisión nacional. El joven artista, originario de la parroquia Alhajuela de Portoviejo, se ha convertido en motivo de orgullo para Manabí al estar a un paso de clasificar a la semifinal del concurso «La nueva estrella de la música popular», transmitido por TC Televisión.

Sostuvo que este jueves 24 de abril de 2025 se vivirán momentos de tensión, pues dos participantes serán eliminados de la competencia. La siguiente fase será la semifinal, a la que el artista portovejense espera llegar.

Un mariachi con alma y carisma

‘Gaudy’ dice que su camino no ha sido fácil, pero sí lleno de pasión y esfuerzo. En entrevista con El Diario, el joven artista recordó cómo empezó esta aventura. “Todo comenzó con un casting en línea. Luego vino el presencial, y ahora llevo ocho presentaciones que me han traído hasta aquí. Estar en la semifinal sería un sueño”, contó.

Desde el 15 de febrero de este año, cada mañana a las 10h00, los televidentes de ‘De Casa en Casa’ lo han visto crecer, evolucionar y emocionar con su poderosa voz y carisma. Y es que ‘Gaudy’ no solo canta, también conecta. Cada interpretación está cargada de sentimiento, con ese toque ranchero que pone el alma a flor de piel.

‘Gaudy’ representa a la provincia

Es el único manabita en la competencia y ha logrado destacarse entre los mejores. Su autenticidad, humildad y entrega en el escenario lo han convertido en uno de los favoritos del público. “Arriesgarme me abrió puertas que no imaginé”, expresó con una gran sonrisa, mientras recordaba cómo decidió seguir su pasión por la música popular, a pesar de los retos que implicaba.

El reality, según contó, premia no solo la voz, sino también la esencia y el carisma de cada participante. Y en eso, ‘Gaudy’ tiene de sobra. Su presencia como mariachi solista ha despertado comparaciones, entre sus amigos, con talentos que han pasado por La Voz Ecuador y otros grandes concursos de canto.

Los fanáticos pueden apoyar a ‘Gaudy’ a través de las publicaciones oficiales del programa en Instagram, en la cuenta de De Casa en Casa. Cada “me gusta” y cada comentario es un impulso más para este joven artista que sueña en grande.

Su familia lo motiva a seguir cantando

Al consultarle qué pasará si gana la competencia, él ya tiene clara su respuesta. “Si gano, será para mi familia y para todos los que me han apoyado. Pero si no, igual me siento un triunfador. Estar en la semifinal sería un logro enorme”, dijo muy emocionado.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje inspirador a todos los jóvenes: “Sigan soñando con el corazón, no hay imposibles. Dios sabe lo que hace”, dijo con convicción.

La final del programa, según reveló el cantante, está prevista para finales de abril o inicios de mayo, y mientras llega ese momento, ‘Gaudy’ sigue afinando su voz y su corazón para darlo todo.