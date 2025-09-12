Tres recetas innovadoras de limonada para sorprender en casa

La limonada un tipo de bebida refrescante y fácil de preparar. Además, es muy versátil a la hora de combinar sabores.

A continuación descubre tres recetas de limonada para hacer en casa, ya sea con amigos o familia.

Limonada de coco tropical

La limonada de coco requiere 4 limones grandes, 1 taza de agua de coco, 3 tazas de agua fría, 1/4 taza de azúcar y hielo.

Para su preparación exprime los limones hasta obtener 1/2 taza de jugo. Luego, mezcla con agua de coco y azúcar en una jarra hasta disolver. Agrega agua fría y hielo, revuelve y sirve en vasos con rodajas de limón.

Esta bebida, originaria de regiones tropicales, aporta un sabor dulce y refrescante. El tiempo de preparación es de 10 minutos.

Se puede decorar con coco rallado. Además, es posible almacenarla en refrigeración por hasta 24 horas para mantener frescura.

Limonada de hierbabuena refrescante

Para la limonada de hierbabuena se necesitan 5 limones medianos, 4 tazas de agua, 1/3 taza de miel, 10 hojas frescas de hierbabuena y hielo.

Exprime los limones para obtener 3/4 taza de jugo, mezcla con miel y agua en una jarra. Machaca ligeramente las hojas de hierbabuena para liberar su aroma, añádelas y revuelve. Sirve con hielo y una hoja de hierbabuena como decoración.

La receta rinde 5 porciones y toma 12 minutos de preparación. Esta variante es común en regiones mediterráneas y de Medio Oriente, según registros gastronómicos.

La hierbabuena debe ser fresca, no seca, para garantizar sabor. Conserva en frío por hasta 48 horas.

Limonada de frutos rojos vibrante

La limonada de frutos rojos requiere 6 limones pequeños, 1/2 taza de frutos rojos (fresas, frambuesas o moras), 3 tazas de agua, 1/4 taza de azúcar y hielo.

Licúa los frutos rojos con 1/2 taza de agua, cuela para eliminar semillas y mezcla con el jugo de limón (2/3 taza), azúcar y el resto del agua. Sirve con hielo y frutos rojos enteros como adorno.

Esta receta, inspirada en tendencias norteamericanas, usa frutos rojos congelados si no hay frescos.

Esta bebida refrescante en la gastronomía

La limonada, consumida globalmente, tiene raíces en Egipto desde el siglo X y se popularizó en Europa en el siglo XVII.

Estas versiones destacan por su simplicidad y adaptabilidad, usando ingredientes disponibles en supermercados. Cada receta permite ajustes en dulzura según preferencias.

Los chefs recomiendan usar limones frescos, no jugo embotellado, para mejor sabor.

Estas bebidas se sirven en eventos sociales, desde picnics hasta bodas, y son bajas en calorías, con 80-120 kcal por vaso.

El agua de coco y los frutos rojos aportan antioxidantes, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.