Galo Lara, exasambleísta de Los Ríos, dice que el karma está llegando a quienes se creían intocables y lo persiguieron hace diez años.

Galo Lara, exasambleísta de Los Ríos, habló sobre el karma que afecta a sus antiguos perseguidores. En entrevista en Manavisión Plus este martes 26 de agosto, describió cómo la Revolución Ciudadana se desintegra. “El que se creyó intocable, termina tocado por el karma”, afirmó Galo Lara. Agregó que el karma existe y desgranó la mazorca podrida de ese movimiento.

Galo Lara recordó las persecuciones políticas de hace diez años. Mencionó cómo un hombre ordenaba prisiones con una llamada o un tuit. “Es muy lamentable haber visto durante una década cómo se perseguía a la gente”, indicó Galo Lara. Explicó que acusaciones basadas en declaraciones falsas o tuits llevaron a procesos injustos.

Galo Lara detalló su propia extradición a Panamá. Dijo que una delegación ecuatoriana lo buscó con un barco. “Llevaron en maletas negras uniformes naranja, zapatos negros para mostrarme encadenado al Ecuador”, relató Galo Lara. Ahora, ve a sus perseguidores prófugos o detenidos, como José Serrano en Estados Unidos.

Galo Lara reflexiona sobre la justicia divina

Lara describió la detención de Serrano en su hogar con helicóptero. “Serrano no lo detuvieron por infracción de tránsito, salió de su casa con todas las de ley”, enfatizó Galo Lara. En la cárcel, Serrano comparte baño con 80 personas y enfrenta monitoreo total. Lara comparó esto con su experiencia en Panamá.

Además, Lara nunca imaginó ver a sus perseguidores en prisión sin su intervención. “Yo nunca imaginé estar vivo para ver esto a mis perseguidores, sin yo haber movido un dedo”, confesó Galo Lara. Los ve envejecidos, prófugos o detenidos, lo que le parece increíble.

Galo Lara vincula persecuciones al asesinato de Villavicencio

Lara conectó a Serrano con la persecución de Fernando Villavicencio y otros. Nombró a Geovanny López, Lourdes Tibán, general Gabela y Fausto Valdivieso como víctimas. “Serrano no solo persiguió a Villavicencio, sino también a ellos”, señaló Galo Lara. Agradeció a Dios por su supervivencia y por la justicia divina en acción.

Lara criticó la suspensión de una audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Explicó que abogados alegaron diarrea y falla de muelas. “Se creyeron intocables, creyeron que nunca iban a dejar el poder”, dijo Galo. Propuso involucrar a la Defensoría Pública para la audiencia del 3 de septiembre.

Galo Lara cuestiona temores de Serrano

Finalmente, Lara señaló directamente a Serrano como su perseguidor principal. Respondió a declaraciones de la hija de Serrano sobre miedos en cárceles ecuatorianas. “Serrano no debería tener miedo a las cárceles de Ecuador”, concluyó Lara. Estas afirmaciones resaltan su visión de justicia restaurativa.

Advirtió sobre la corrupción en Manabí

Según Galo Lara, en su trabajo como legislador fiscalizó lo que sucedía en la provincia de Manabí mucho antes de que a esta provincia la afectada el terremoto del 16 de abril del 2016. A decir del exasambleísta, hubo varias denuncias y que se evidenciaron inconvenientes luego del terremoto, pues hubo mal manejo de fondos, asegura. Dice que con documentos y transferencias y contratos se ha probado que “usaron mal el dinero del terremoto en construcciones que no eran necesarias para Manabí”.