Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Televisión

Gabriela Baer se despide de Ecuavisa tras 25 años de trayectoria periodística

La reconocida periodista Gabriela Baer cierra un ciclo de más de dos décadas en Ecuavisa, dejando un legado de ética y profesionalismo en el periodismo.
Gabriela Baer se despide de Ecuavisa tras 25 años de trayectoria periodística
Gabriela Baer inició su carrera en Ecuavisa el 1 de febrero del año 2000.
Gabriela Baer se despide de Ecuavisa tras 25 años de trayectoria periodística
Gabriela Baer inició su carrera en Ecuavisa el 1 de febrero del año 2000.

Gabriela Baer, una de las periodistas más destacadas del Ecuador, se despidió de Ecuavisa después de 25 años. Su último noticiero fue el 8 de agosto de 2025. Ella deja el canal tras una extensa trayectoria marcada por la credibilidad y el profesionalismo. Su decisión fue comunicada a la audiencia en vivo, confirmando el fin de su ciclo en la cadena televisiva.

Un legado de periodismo y compromiso

Gabriela Baer inició su carrera en Ecuavisa el 1 de febrero del año 2000. Su llegada coincidió con la crisis financiera del país. En ese momento, la joven quiteña cubrió diversos reportajes y entrevistas sobre el tema. Su compromiso y profesionalismo fueron evidentes. Su trabajo ayudó a informar a los ciudadanos en una etapa crítica.

Con el tiempo, Baer ascendió en la redacción de noticias. Se convirtió en una de las presentadoras principales de Televistazo de las 13:00. Condujo este espacio por más de dos décadas. Ella acompañó a miles de familias ecuatorianas durante su hora de almuerzo. También fue parte del equipo de Contacto Directo. En este programa, realizó entrevistas y demostró su versatilidad profesional.

Coberturas clave y reconocimiento internacional

A lo largo de su carrera, Baer entrevistó a importantes personalidades. Entre ellas, destacó la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. En agosto de 2012, viajó al Reino Unido para cubrir el caso de Julian Assange. El fundador de WikiLeaks había ingresado a la Embajada de Ecuador en Londres. Su cobertura demostró su preparación para enfrentar retos internacionales.

Colegas y amigos describen a Baer como una persona noble y reservada. Su elegancia y calidez marcaron su estilo periodístico. La periodista siempre se mantuvo alejada del protagonismo, pero su trabajo la hizo una figura notable. Su partida deja un vacío en el noticiero. El legado de Baer, sin embargo, permanece en la memoria de la audiencia.

El mensaje final de una periodista querida

En su último noticiero, Gabriela Baer compartió un emotivo mensaje. “Hoy me despido, después de poco más de 25 años“, expresó en su cuenta de Instagram. “Esta ha sido mi segunda casa”, continuó. “He sido una de las imágenes y voces de la noticia”. Su discurso resaltó la pasión, la responsabilidad y la seriedad que puso en su trabajo.

Con estas palabras, la periodista agradeció a su público. Cerró una etapa significativa en su vida profesional. Su despedida fue un momento memorable para la audiencia. El canal y sus colegas reconocieron su entrega y profesionalismo.

