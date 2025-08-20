Gabriel Schürrer asume como nuevo técnico de Vinotinto FC y debutará ante Barcelona

El argentino Gabriel Schürrer, de 54 años, fue nombrado como nuevo director técnico de Vinotinto FC en Quito, Ecuador, tras dejar Atlético Mitre, con el objetivo de sacar al equipo de la zona de descenso en la LigaPro 2025.

Nueva etapa para Vinotinto FC

Vinotinto FC, equipo que compite en la Serie A de la LigaPro 2025, anunció la contratación de Gabriel Schürrer como su nuevo director técnico, en reemplazo de Juan Grabowski. Schürrer llegará a Quito este viernes para preparar su debut frente a Barcelona SC en el duelo que será el 23 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Schürrer, quien rescindió su contrato con el Atlético Mitre de la Primera Nacional de Argentina mediante una cláusula de salida, fue despedido por el club con un mensaje de agradecimiento. “De común acuerdo, y haciendo uso de una cláusula de salida, Gabriel Schürrer dejó de ser el director técnico de nuestro club. Agradecemos el trabajo, la dedicación y el compromiso brindado”, expresó el club en redes sociales.

El debut de Schürrer será un desafío inmediato, ya que enfrentará a Barcelona SC a las 19h00 en un encuentro clave para las aspiraciones del equipo en la LigaPro.

Trayectoria de Schürrer en Ecuador

Esta será la cuarta experiencia de Gabriel Schürrer en el fútbol ecuatoriano. El técnico argentino dirigió previamente al Deportivo Cuenca en dos ciclos (2017 y 2022), Independiente del Valle en 2018 y Aucas en 2019. Durante su primer paso por Deportivo Cuenca, logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana 2018, alcanzando un séptimo lugar en la LigaPro 2017. Su experiencia en clubes como Lanús (Argentina) y Blooming (Bolivia) complementa su perfil como estratega.

El reto de salvar a Vinotinto FC

El Vinotinto FC, (ExCuniburo FC), ascendió a la Serie A en 2024 tras ganar la Serie B. El equipo está ubicado en el puesto 15 de la LigaPro 2025 con 24 puntos, en la zona del cuadrangular de no descenso. En las últimas diez fechas, el club no ha ganado, acumulando dos empates y ocho derrotas, incluida una caída por 2-0 ante Deportivo Cuenca en la fecha 25. Además, fue eliminado de la Copa Ecuador tras perder 2-1 frente a Gualaceo.

Con cinco fechas restantes en la temporada, Schürrer enfrentará un calendario exigente contra Barcelona SC, El Nacional, Independiente del Valle, Manta FC y Libertad FC, con tres partidos como local y dos como visitante. Su objetivo principal será sumar puntos para evitar el descenso.

Contexto del fútbol ecuatoriano

La LigaPro 2025 se encuentra en una fase crítica, con la disputa por el liderato y la lucha por evitar el descenso intensificándose. Vinotinto FC, que adoptó su nombre actual en 2024 tras la adquisición por parte de los dueños del Atlético Vinotinto, busca consolidarse en la Serie A. La llegada de Schürrer, un técnico con experiencia en el medio local, representa una apuesta por recuperar la competitividad del equipo en un momento decisivo.