Futuro de Patrik Mercado estaría entre clubes de Alemania y Portugal

El extremo ecuatoriano Patrik Mercado, de 22 años, podría dejar Independiente del Valle esta semana, con Casa Pía (Portugal) y Wolfsburg (Alemania) negociando su fichaje en Sangolquí, para reforzar sus plantillas antes del cierre del mercado europeo el 1 de septiembre de 2025.

Un talento en la mira europea

Mercado, mediocampista de 22 años, está cerca de concretar su traspaso desde Independiente del Valle a un club europeo, con el Casa Pía de la Primeira Liga portuguesa y el Wolfsburg de la Bundesliga alemana como principales interesados.

El periodista José Alberto Molestina, informó este 25 de agosto que las negociaciones están avanzadas y podrían definirse en los próximos días. Independiente del Valle valora al jugador en USD 3,5 millones, pero aspira a obtener al menos USD 6 millones por su transferencia.

Mercado, nacido en Tena el 31 de julio de 2003, ha disputado 36 partidos en la temporada 2025, incluyendo LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con 6 goles y 10 asistencias en 2199 minutos. Ha recibido cinco tarjetas amarillas y se ha consolidado como titular en el equipo dirigido por Javier Rabanal.

Rendimiento destacado de Mercado en IDV

Mercado ha sido una pieza clave en el Independiente del Valle, líder de la LigaPro 2025 con 56 puntos y clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su actuación más destacada fue en la victoria 4-0 ante Vasco da Gama el 16 de julio, donde anotó dos goles. El mediocampista, que también puede jugar como volante defensivo, ha mostrado versatilidad, con 39 pases clave y 106 duelos ganados en la temporada.

El técnico Javier Rabanal destacó la competencia interna en el equipo. “Mercado compite con Junior Sornoza, Juan Cazares y Jordy Alcívar, lo que eleva el nivel de exigencia”. El club, conocido por su modelo de formación y exportación de talentos, podría beneficiarse económicamente con esta transferencia.

Interés por Mercado de Casa Pía y Wolfsburg

El Casa Pía, equipo de media tabla en la Primeira Liga portuguesa, ve en Mercado una opción para reforzar su ataque. Por su parte, el Wolfsburg, que finalizó 12.º en la Bundesliga 2024/2025, presentó una primera oferta que no cumplió las expectativas de Independiente del Valle. El club alemán negocia activamente, pero IDV espera una cifra cercana a los USD 6 millones. El mercado europeo cierra el 1 de septiembre, lo que presiona a ambas partes para definir el traspaso esta semana.

Mercado, con contrato hasta diciembre de 2026, también fue sondeado por clubes de Brasil y México, pero prioriza Europa.

Proyección internacional y legado de IDV

Mercado, mundialista con la Ecuador Sub-17 y Sub-20, está en el radar del técnico Sebastián Beccacece para la selección mayor. Su posible salida se suma a la tradición de Independiente del Valle de exportar talentos como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Kendry Páez y Piero Hincapié. El club, con un valor de mercado de USD 21,98 millones, reinvertirá los ingresos para fortalecer su cantera.

El próximo partido de IDV será contra Técnico Universitario el 30 de agosto por la LigaPro, y Mercado podría estar disponible si no se concreta su traspaso. Su salida, aunque una pérdida deportiva, reforzará la proyección internacional del fútbol ecuatoriano.