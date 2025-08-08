COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Fuga de agua potable afecta a moradores del barrio Abdón Calderón desde hace tres meses

Desde hace casi tres meses, los moradores del barrio Abdón Calderón lidian con una fuga de agua potable que ha causado accidentes y desperdicio de agua. Dirigentes barriales señalan que la Empresa Aguas de Manta no ha reparado la rotura porque la maquinaria está dañada y la calle es de hormigón armado, lo que agrava la situación.
2 minutos de lectura
En la esquina de la calle 5 y avenida 38 se origina la fuga de agua, que se mantiene desde hace tres meses.
En la esquina de la calle 5 y avenida 38 se origina la fuga de agua, que se mantiene desde hace tres meses.
En la esquina de la calle 5 y avenida 38 se origina la fuga de agua, que se mantiene desde hace tres meses.

Redacción

Redacción ED.

Desde hace casi tres meses, los residentes del barrio Abdón Calderón enfrentan una persistente fuga de agua potable que ha generado molestias y accidentes en el sector.

Los miembros del comité barrial, desesperados, aseguran no saber a qué autoridad recurrir para solucionar el problema.

Norma Moreira, dirigente del barrio, explicó que se comunicaron con la Empresa Pública Municipal Aguas Manta, pero la respuesta fue que el arreglo no se ha realizado debido a que la maquinaria necesaria está dañada. A esto se suma que la calle afectada es de hormigón armado. Esto complica las labores de reparación.

Caídas y peligro en Abdón Calderón por rebose de agua potable sin reparar

La rotura, ubicada en una de las principales vías del sector, provoca que el agua potable se desperdicie y se desplace por varias calles, generando charcos y superficies resbaladizas.

Rotura está frente a un espacio muy concurrido

El problema de la rotura se presenta en la calle 5 y avenida 38, frente al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC). Este es un lugar muy concurrido, tanto por niños como por adultos y personas de la tercera edad.

“Muchas personas se han caído o resbalado”, afirmó Anita Palacios,  otra dirigente de la zona. Ella destacó la peligrosidad de la situación.

Los moradores señalan que la calle solo permanece seca cuando se interrumpe la distribución de agua potable en el sector.

La comunidad urge una solución inmediata para evitar más incidentes y el desperdicio de un recurso tan valioso como el agua potable. 

Este viernes 4 de julio de 2025, la Empresa Aguas de Manta comunicó que, tras una inspección, su equipo técnico detectó una fuga en la acometida domiciliaria de la avenida 40. Ese mismo día se generó la orden de trabajo AP4942 para resolver el problema a la brevedad, pero la solución aún no llega.

