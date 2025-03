Compártelo con tus amigos:

Luis Miguel Vera Rivadeneira ya está con su familia en el Carmen, luego de haber desaparecido en Durán.

Las noches de insomnio terminaron en casa de la familia Vera Rivadeneira, luego de que uno de sus integrantes haya regresado con vida a casa. Se trata de Luis Miguel Vera Rivadeneira de 28 años de edad, quien viajó el 16 de febrero a Durán, en Guayas para ingresar a su trabajo en una camaronera, luego de ocho días libre en El Carmen, donde reside junto a su familia. Sin embargo, algo pasó aquel día que no llegó a su destino. Luis tiene el 75% de discapacidad intelectual, lo que encendió la alerta en su familia, pues él no sabía como llegar. Inmediatamente pusieron la denuncia y empezaron a buscarlo pero no había rastro de Luis.

Sería el sábado 22 de marzo, cuando el administrador de la camaronera donde labora Luis lo encontró perdido en el sector el Recreo, de Durán. La hermana de Luis, Diana Vera, con alegría comentó que el jefe de su hermano lo halló. “Gracias a Dios y don Walter Duarte. Él vive allá en Durán y siempre buscaba a mi hermano y lo pudo encontrar”, dijo Diana con alegría y agradecimiento.

Estuvo desaparecido en Durán

Luis estuvo 35 días desaparecido y cuando lo hallaron estaba con la misma ropa que cuando desapareció, además con los pies lastimados, deshidratación y desnutrido. De lo poco que le pudo comentar a su hermana, Luis dijo que no pudo llegar a su trabajo y anduvo perdido. Varias veces se acercaron a asaltarlo o preguntarle qué tenía y tuvo que reciclar para poder comer algo.

Diana manifestó que faltó más colaboración por parte de las autoridades para la búsqueda, además dijo que pondrán una queja porque su hermano siempre viajaba en un vehículo puerta a puerta de El Carmen a Durán y ese día no saben por qué no llegó hasta su trabajo. Por lo demás están agradecidos de que Luis haya aparecido con vida, pues la incertidumbre era latente. Durán es una zona en conflicto armado, con altos índices delictivos. Los familiares de Luis escuchaban a diario sobre ataques, asesinados y la preocupación de que su pariente estaba perdido en este cantón los tenía con temor constante.

Redacción Santo Domingo