Frío en Portoviejo: Inamhi confirma temperaturas normales para la época

En Portoviejo, las temperaturas en 2025 no han bajado de 19 °C, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), registrando un mínimo de 19.5 °C en junio. Carlos Mina, experto del Inamhi, y Roberto Briones, director municipal, explican que estas condiciones son normales, mientras el comercio local reporta un aumento del 30% en ventas de ropa de invierno debido al frío.

Temperaturas estables pero frías en Portoviejo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reporta que, en lo que va de 2025, Portoviejo mantiene un promedio de temperatura de 19 °C, similar al registrado entre 2021 y 2025. El día más frío fue en junio de 2025, con 19.5 °C, ligeramente inferior a los 19.8 °C del 14 de agosto. Comparado con 2021, cuando se alcanzó un mínimo de 17.8 °C, las temperaturas actuales se mantienen dentro de los rangos normales.

Carlos Mina, responsable de la estación meteorológica en la hacienda Teodomira, Santa Ana, explicó que estas temperaturas son habituales. “Siempre habrá variedad climática. Las temperaturas oscilan según factores como la humedad o la corriente de Humboldt”, señaló. Mina descartó que el frío actual sea inusual, atribuyéndolo a patrones climáticos esperados.

Roberto Briones, director municipal de Gestión de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental, añadió que las bajas temperaturas son parte de transiciones naturales. “Estamos ante los efectos del cambio climático, con fenómenos como lluvias inesperadas tras el fin de El Niño”, afirmó. Según Briones, estas variaciones responden a ciclos climáticos normales.

Aumento en ventas de ropa de invierno

El frío en Portoviejo ha generado un impacto económico positivo en el comercio local. Vendedores del Comercio Autónomo de la Alajuela y el Centro Comercial 1 reportaron un incremento del 30% en las ventas de prendas abrigadas durante las últimas semanas. Entre los productos más demandados están las pijamas tipo peluche, con un costo promedio de 10 dólares, ideales para conservar el calor.

Los buzos, con precios entre 15 y 25 dólares, y las chompas, que oscilan entre 25 y 35 dólares, también son populares, especialmente entre quienes trabajan en la madrugada, cuando las temperaturas son más bajas. Alexandra Palma, residente de Portoviejo, comentó: “Las mañanas frías me obligan a usar pijamas gruesas, y para salir de noche siempre llevo un abrigo”.

La preferencia por prendas prácticas y cálidas refleja la adaptación de los ciudadanos al clima. Las pijamas tipo peluche destacan por su comodidad y precio accesible, siendo una opción común para las familias.

Contexto climático y perspectivas

El Inamhi destaca que las temperaturas en Portoviejo están influenciadas por factores como la corriente de Humboldt y la humedad, comunes en la región costera de Ecuador. Aunque el frío actual no representa una anomalía, las autoridades locales monitorean las condiciones climáticas tras las lluvias inesperadas de 2025, que siguieron al fenómeno de El Niño.

Briones subrayó que el municipio está preparado para responder a cualquier cambio climático abrupto, aunque no se esperan alteraciones significativas en el corto plazo. Los comerciantes, por su parte, anticipan que la demanda de ropa de invierno seguirá alta mientras persistan las bajas temperaturas.