Fressia Villacreses alerta sobre apelaciones para aumentar su condena en Portoviejo

El 28 de agosto de 2025, Fressia Villacreses, activista de Portoviejo, Ecuador, alertó que la Fiscalía y Portoshops apelaron para aumentar su condena de un año de prisión por falso testimonio en un litigio sobre los terrenos del Aeropuerto Reales Tamarindos, buscando también una indemnización.

Apelaciones en el caso Fressia Villacreses

El 31 de julio de 2025, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo declaró culpable a Fressia Villacreses Poggi por falso testimonio, según el Artículo 42, numeral 1, literal a del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sentencia se originó por dos acciones constitucionales presentadas por Villacreses para impedir la venta de un lote del antiguo Aeropuerto Reales Tamarindos por parte de Portovivienda a Portoshops. La Fiscalía y Portoshops apelaron para aumentar la pena de un año y solicitar una indemnización, cuyo monto no ha sido especificado públicamente.

Villacreses, coordinadora del Movimiento Pro Defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos, denunció estas apelaciones como una persecución sistemática. En un video difundido en redes sociales el 28 de agosto de 2025, afirmó que las acciones buscan despojar a la comunidad de los terrenos, considerados patrimonio local. “No podemos permitir este atropello”, expresó, llamando a la ciudadanía a defender sus derechos.

Antecedentes judiciales

El 4 de agosto de 2022, Villacreses presentó una acción de protección (01745-2022) contra el GAD Municipal de Portoviejo, su procurador síndico y Portovivienda, alegando vulneración del derecho al disfrute pleno de la ciudad (Artículo 31 de la Constitución). La jueza Eulalia Quituisaca aceptó parcialmente medidas cautelares, pero la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Manabí rechazó la apelación, confirmando que no había violación de derechos. Villacreses elevó el caso a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.

El 12 de julio de 2023, Villacreses presentó otra acción de medidas cautelares (13371-2023-00063), afirmando que no había interpuesto otra acción similar. Sin embargo, la jueza Vilma Cedeño Loor determinó que los hechos eran idénticos a los de 2022, calificando la acción como abuso del derecho, lo que llevó a la condena por falso testimonio.

Contexto del conflicto de Fressia Villacreses

El Aeropuerto Reales Tamarindos, clausurado en 2011, es objeto de una disputa por sus terrenos, que el Municipio de Portoviejo destinó al proyecto inmobiliario que incluye la construcción de un centro comercial con una inversión que supera los $100 millones. Sin embargo, el Movimiento Pro Defensa del Aeropuerto, liderado por Villacreses, reclama los terrenos como patrimonio de la ciudad, argumentando derechos históricos. La Corte Constitucional, en el caso 224-23-JP del 31 de enero de 2024, ratificó que las acciones de Villacreses violaron la buena fe procesal.

Reacción y llamado a la comunidad

En un video publicado tras la sentencia, Villacreses afirmó que la condena de un año responde a su defensa del patrimonio y no a una oposición al desarrollo. Instó a la comunidad a unirse contra el “abuso de poder” y prometió informar sobre avances en el caso.