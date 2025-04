Francisco, el Papa más futbolero que recibió camisetas de Pelé, Messi, Ronaldo y Liga de Portoviejo

El mundo católico, y también el futbolero, lamenta la partida de Jorge Mario Bergoglio, el carismático Papa Francisco, quien también era un fanático apasionado del fútbol. El sumo pontífice era un confeso hincha del club San Lorenzo de su país Argentina, así como de la selección albiceleste.

Desde el 2008 pasó a ser socio de San Lorenzo y llegó a pagar una cuota, aseguró en ese entonces Marcelo Tinelli, vicepresidente del club argentino. También es muy recordada esa imagen en el Vaticano cuando el equipo de sus amores quedó campeón de la Copa Libertadores del 2014 y celebró como un hincha más.

El Papa Francisco y la camiseta de su amado San Lorenzo

Meses después de la coronación de San Lorenzo, la plantilla comandada por Edgardo Bauza, junto a la directiva, visitaron al Papa Francisco con una camiseta con su nombre. La acompañaron de una réplica del trofeo de la Copa Libertadores ganada. «San Lorenzo es parte de mi identidad cultural», expresó sonriente el pontífice.

Por su afición por el fútbol muchas estrellas y equipos del mundo lo visitaban y le dejaban recuerdos. Así, recibió a Lionel Messi, Diego Maradona, además campeones de Europa y de América. Otros le hicieron llegar sus mejores camisetas como el caso de Pelé y de Cristiano Ronaldo, las cuales las recibió con mucha alegría.

Camisetas de dos ídolos, Barcelona SC y Liga de Portoviejo

Entre la colección de camisetas del Papa Francisco también cuentan la de Barcelona de Ecuador y la de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, un amado equipo de la provincia costera de Manabí, que ahora juega en la serie de Ascenso, pero que es un fenómeno social por la pasión que despierta en miles de hinchas.

La camiseta de Liga de Portoviejo le fue entregada en mayo del 2023, por el entonces recién posesionado alcalde Javier Pincay. El burgomaestre, en una visita oficial al Vaticano le entregó la casaca ‘verde y blanco’ junto con un sombrero manabita. El Papa futbolero la recibió con mucho afecto y le dio la bendición al administrador de Portoviejo. Ese es un recuerdo que los hinchas de Liga de Portoviejo atesoran y que hoy a tomado vigencia entre los nostálgicos.

Un Papa futbolero

Es que definitivamente Jorge Bergoglio será recordado como un Papa cálido y humano. Pero que también tenía un gusto cercano al fútbol, el deporte más practicado a nivel mundial. Bergoglio reconoció en algún momento que sí jugó fútbol, pero no era su especialidad. «Yo jugaba fútbol, pero ya sabes, no era muy bueno. Por eso me pidieron que fuera portero, porque no tenía que moverme mucho, y ahí tuve más o menos éxito», resaltó.

Era tanta la afición del Papa Francisco que eventualmente sus oraciones o discursos religiosos tenían menciones futboleras. «Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para adelante! ¡Pateen adelante! ¡Construyan un mundo mejor! (…)¿Qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor», dijo en una alocución.

Así este 21 de abril del 2025, tanto el fútbol como el mundo ha perdido a un fiel hincha que nunca ocultó su pasión por los colores de su equipo favorito y que tuvo una relación con Ecuador y Portoviejo. ¡Desde la capital de Manabí, hasta pronto, Papa Francisco!