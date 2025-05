Fotos | Eiza González enamorada: así confirmó su noviazgo con el tenista Grigor Dimitrov

La actriz mexicana Eiza González, de 35 años, finalmente confirmó su relación amorosa con el reconocido tenista búlgaro Grigor Dimitrov. La noticia, que ya circulaba como un secreto a voces, se hizo oficial a través de una emotiva publicación en las redes sociales de la estrella de Hollywood.

Eiza no dudó en dedicarle un mensaje de cumpleaños lleno de amor y admiración a su actual pareja. A través de una galería de fotografías compartida en su cuenta oficial de Instagram, presumió ante sus más de ocho millones de seguidores lo profundamente enamorada que se encuentra del deportista. Las imágenes muestran momentos cómplices y cariñosos entre la pareja, evidenciando la solidez de su relación.

El mensaje lleno de amor de Eiza González

Las fotografías que Eiza González compartió están acompañadas de un sentido mensaje en el que describe las cualidades que la enamoraron de su galán. La actriz no escatimó en elogios para Grigor Dimitrov, destacando aspectos de su personalidad que la han conquistado por completo. «Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. @grigordimitrov, eres único», escribió la artista al inicio de su felicitación.

«Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no creía posible», continuó Eiza González en su dedicatoria. Este mensaje revela la profunda conexión emocional que existe entre ella y Grigor Dimitrov.

Elogios y confirmación pública

El mensaje de la también cantante continuó con una lluvia de elogios hacia su novio, quien vive un gran momento en el ámbito sentimental. Sin embargo, en lo deportivo, Grigor Dimitrov no tuvo el mismo éxito reciente, ya que en el Italian Open quedó eliminado en la ronda de 64. A pesar de esto, el apoyo incondicional de Eiza González hacia el tenista es evidente.

«Para el hombre más amable, considerado y cariñoso. Admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más. Te quiero, G. ❤️», finalizó Eiza González su emotivo mensaje. La publicación de la actriz rápidamente se llenó de muestras de cariño y felicitaciones por parte de amigos y seguidores.

Paseo romántico en Madrid, España

La confirmación oficial de este noviazgo llega semanas después de que Eiza González y Grigor Dimitrov fueran vistos juntos disfrutando de un paseo por las calles de Madrid. Este encuentro ocurrió tras la eliminación del tenista del Masters de Madrid. Las imágenes de la pareja tomados de la mano en la capital española ya habían alimentado los rumores de su relación.

Las postales de su paseo en Madrid, tomadas el 30 de abril, mostraban a Eiza González y Grigor Dimitrov caminando cariñosamente, incluso luciendo chaquetas de estilo similar. Este romántico paseo por la ciudad española fue una clara señal del inicio de su relación.