¿Florinda Meza demandará a HBO Max y a los hijos de Chespirito?: Esto dijo la actriz

La actriz mexicana Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, desmintió en Instagram una supuesta demanda contra HBO Max y los hijos del comediante por la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’.

Aclaró que aún no ha decidido futuras acciones legales debido a la controversia generada por su representación en la producción, que aborda su relación con el extinto ‘Chespirito’.

Florinda Meza aún no define demanda

Florinda Meza, conocida por su papel de Doña Florinda en ‘El Chavo del 8’, utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a las especulaciones surgidas tras el estreno del séptimo episodio de la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, titulado ‘Con melón o con sandía’.

La actriz afirmó: “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”. La declaración se produjo después de que medios reportaran una posible acción legal por presunto daño moral derivado de la narrativa de la serie.

La bioserie, producida por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos de ‘Chespirito’, y transmitida por HBO Max, ha generado controversia por su representación de Meza, cuyo personaje lleva el nombre de Margarita Ruiz para evitar conflictos legales. Meza no autorizó el uso de su nombre ni imagen, expresando previamente su desacuerdo con la forma en que se le retrata en la producción.

Críticas a la narrativa de la serie

Florinda Meza denunció que la bioserie presenta una versión ficcional de los hechos, alejada de la realidad. “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra“, expresó la mexicana de 76 años.

“En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, finalizó.

Señalan a Florinda Meza por el divorcio de ‘Chespirito’

Lo cierto es que la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ muestra cómo inició el romance entre Florinda Meza y el comediante, quien estaba casado y tenía seis hijos.

Esto ha generado que usuarios en redes sociales acusen a la actriz de ser responsable del divorcio de Gómez Bolaños con Graciela Fernández. De hecho, en Facebook se lanzó una iniciativa para derribar la estatua de Florinda Meza en su pueblo natal, Juchipila, en Zacatecas.

Contexto de la bioserie

‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ es una producción de Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group, estrenada el 5 de junio de 2025, que narra la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

La serie, que emite un nuevo episodio cada jueves, ha generado interés por revelar detalles de la carrera de Chespirito, pero también ha desatado críticas por su enfoque en aspectos controvertidos de su vida personal, incluyendo su relación con Meza.

En respuesta a la bioserie, Meza anunció el lanzamiento de su documental ‘Atrévete a Vivir’, que presentará su versión de los hechos. El tráiler incluye imágenes inéditas de su infancia y carrera, buscando reivindicar su imagen frente a las críticas generadas por la serie de HBO Max. (13).