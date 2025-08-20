Agenda por los 85 años de fundación de Flavio Alfaro incluye feria ‘Mega Leche’

El cantón Flavio Alfaro se prepara para festejar a lo grande sus 85 años de fundación, el 23 de septiembre de 2025. La programación, que abarca actividades cívicas, culturales y productivas, busca proyectar la identidad local y promover el desarrollo de la zona.

El director administrativo del GAD Municipal, Jhonny Vera, explicó que en la organización participan entidades de control como la Policía Nacional, la Intendencia de la Gobernación, el Cuerpo de Bomberos y la empresa privada, con el objetivo de garantizar seguridad y orden.

“La idea es trabajar coordinadamente con las instituciones, que ellos conozcan las actividades y nos ayuden con el control, que es fundamental para el desarrollo adecuado de estas festividades”, sostuvo Vera.

Flavio Alfaro inicia los festejos el 5 de septiembre

El cronograma de festejos arranca el 5 de septiembre con un pregón inaugural que recorrerá las principales calles del cantón. A este se suman el desfile cívico, la sesión solemne y la segunda edición de la feria productiva ‘Mega Leche’, que ha cobrado protagonismo como uno de los eventos de mayor relevancia para el norte de Manabí.

Entre las actividades destacadas:

Exposición de ganado de alta genética.

Oportunidades de inversión para agronegocios locales.

Campeonatos deportivos en distintas disciplinas.

Ferias gastronómicas y muestras artesanales.

Bailes populares abiertos a la comunidad.

La feria ‘Mega Leche’ se ha consolidado como vitrina para los productores, impulsando cadenas de valor en el sector lácteo y atrayendo visitantes de cantones vecinos, lo que dinamiza la economía local.

Seguridad y coordinación en agenda de fundación

Desde el municipio se ha insistido en que la celebración mantenga un equilibrio entre el entretenimiento y la seguridad. Para ello, las instituciones de control trabajarán en conjunto para supervisar el uso de los espacios públicos y prevenir incidentes.

Vera recalcó que la disposición del alcalde ha sido fortalecer la articulación con las autoridades para que todas las jornadas transcurran en orden y con un ambiente de confianza para los asistentes.

Con esta programación, Flavio Alfaro no solo conmemora su historia, sino que proyecta su potencial económico y social hacia el futuro.

La conmemoración de los 85 años de fundación de Flavio Alfaro se perfila como un encuentro donde tradición y progreso se entrelazan. Más allá de la celebración, la cita busca reafirmar la identidad local y fortalecer la unidad de un cantón que mira con optimismo su porvenir.

Con información de César Vélez.