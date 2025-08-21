Fiscalía procesa a tres individuos por trata de personas en Riobamba y Ambato

La Fiscalía General del Ecuador detuvo a Galo Hernán M. T., Karina Paola M. L. y Marco Antonio L. F., en Riobamba, Chimborazo, por su presunta participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las víctimas de trata, incluida una adolescente, las captaron mediante anuncios falsos en redes sociales. Luego de ello las obligaban a mantener relaciones sexuales en hoteles de Riobamba y Ambato.

La investigación, iniciada en 2024 por la Unidad Especializada en Delitos de Trata de Personas de la Fiscalía.

Esto reveló un esquema delictivo que operaba en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Los detenidos

Los sospechosos de trata, identificados como Galo Hernán M. T., Karina Paola M. L. y Marco Antonio L. F., utilizaban anuncios en Facebook ofreciendo empleos falsos como ayudantes de panadería para captar a sus víctimas, entre ellas una adolescente. Una vez contactadas, las mujeres eran trasladadas a hoteles en Riobamba y Ambato, donde eran coaccionadas para realizar actos sexuales.

Tras meses de labores de inteligencia, que incluyeron vigilancia, seguimientos autorizados y análisis de redes sociales, la Fiscalía solicitó órdenes de detención y allanamientos. El 20 de agosto de 2025, agentes de la Policía Nacional ejecutaron las diligencias en domicilios de Chimborazo y Tungurahua, logrando la detención de los tres procesados.

Durante los allanamientos, se incautaron computadores, teléfonos celulares y documentos que simulaban contratos como “damas de compañía”, utilizados para encubrir las actividades ilícitas.

La audiencia por trata

En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 21 de agosto de 2025, el fiscal presentó pruebas. Estas incluyeron pericias a dispositivos electrónicos, informes de vigilancia, seguimientos autorizados y reportes policiales. Estos elementos sustentaron la presunta responsabilidad penal de los procesados en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El delito está tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 13 a 16 años de prisión.

El Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Galo Hernán M. T. y Karina Paola M. L., quienes fueron trasladados a un centro de detención en Chimborazo. Por su parte, Marco Antonio L. F., recibió presentaciones periódicas y prohibición de salida del país como medidas cautelares.

La instrucción fiscal por trata, que permitirá profundizar en la investigación, tendrá una duración de 90 días, según lo dispuesto por el juez

Las víctimas