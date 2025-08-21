COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Fiscalía procesa a seis personas por receptación y tenencia de armas en La Libertad

En La Libertad, Santa Elena, la Fiscalía procesa a cinco adultos y un adolescente por receptación y tenencia de armas tras un operativo policial.
Seis perssonas fueron procesadas y se las acusa de los delitos de receptación y tenencia de armas.

Redacción

Redacción ED.

Un operativo policial en La Libertad, Santa Elena, resultó en la detención de seis personas, incluyendo un adolescente, por receptación y tenencia ilegal de armas. La acción, desencadenada por una denuncia ciudadana, permitió recuperar cuatro motocicletas robadas, ocho celulares, una pistola Glock 9 mm y dos chalecos antibalas, frustrando actividades delictivas en el sector Enríquez Gallo.

En una acción coordinada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, la Policía Nacional ejecutó un operativo el 21 de agosto de 2025. Esto tras recibir una denuncia ciudadana sobre un asalto perpetrado por dos sospechosos en motocicleta.

Lo que se robaron

Los seis delincuentes, que robaron documentos, dinero en efectivo y un celular, fueron localizados en el sector de Enríquez Gallo. Al intentar huir, uno de ellos arrojó una pistola Glock calibre 9 milímetros. La persecución llevó a las autoridades a una vivienda, donde cuatro personas más intentaron escapar sin éxito. En el lugar, los agentes encontraron cuatro motocicletas y ocho teléfonos celulares reportados como robados, además de dos chalecos antibalas.

Todo el material fue ingresado en la cadena de custodia de la Policía Judicial para su análisis. La operación, liderada por la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, desarticuló una presunta red dedicada a la receptación de objetos robados.

Los seis procesados

La Fiscalía General del Estado procesó a los seis involucrados: cinco adultos por receptación y uno por tenencia ilegal de armas. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó elementos de convicción que incluyeron el parte informativo, el parte de aprehensión, las versiones de los agentes y las denuncias de los robos.

Estos elementos fueron determinantes para que el Juez de Garantías Penales dictara medidas contra los seis procesados.

Medidas judiciales y cargos

El Juez ordenó prisión preventiva para los cinco adultos procesados por receptación: Andy Ariel A. T., Danny Isaac C. P., Luis David G. P., Gabriel Sebastián Z. Z. y un quinto implicado, a quienes trasladaron a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.

La instrucción fiscal contra los seis durará 20 días, según lo establecido por la Fiscalía.El adolescente de 16 años, también procesado por receptación, recibió medidas cautelares en una audiencia paralela, conforme al Código de la Niñez y Adolescencia. (27)

