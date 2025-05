Fiscalía logra prisión preventiva contra Augusto Verduga por caso Ligados

La jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva contra Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) afín al correísmo, por incumplir las presentaciones periódicas ordenadas en el caso Ligados, que lo investiga por presunta asociación ilícita. La decisión, acogida a solicitud de la fiscal general Diana Salazar, incluye un oficio a Interpol para emitir una notificación roja de localización y captura del procesado, quien se encuentra en México como refugiado político.

Verduga, quien inicialmente no estuvo conectado a la audiencia de revisión de medidas cautelares, se unió durante la diligencia de manera telemática. Representado por Teresa Andrade de la Defensoría Pública, el exconsejero propuso ser incluido en el sistema de protección de víctimas y testigos para comparecer presencialmente en Ecuador. O, alternativamente, hacerlo de forma virtual desde la Embajada de Suiza en México. Sin embargo, la fiscal Salazar aclaró que no existe una solicitud formal para su ingreso al sistema de protección. La jueza Camacho preguntó a Verduga si regresaría al país para elaborar un perfil de riesgo, pero este reiteró que no lo hará por “falta de garantías” y porque su vida corre peligro.

«No regresaré a Ecuador»

En un video publicado minutos antes de la audiencia, Augusto Verduga expresó su certeza de que se le dictaría prisión preventiva. Incluso, denunció una supuesta persecución política. “No regresaré a Ecuador porque no hay garantías para mi integridad”, afirmó. Además, insistió en que es víctima de lawfare, término que describe el uso del sistema judicial con fines políticos. Su condición de refugiado en México complica la ejecución de una eventual captura, ya que el país evalúa estrictamente casos de extradición cuando se alegan motivos políticos.

El caso Ligados investiga una presunta red de corrupción vinculada a funcionarios públicos y empresarios, en la que Verduga es señalado como participante. La Fiscalía sostiene que el exconsejero incumplió las medidas cautelares establecidas en la audiencia de formulación de cargos. Mientras que los otros procesados, como la exconsejera Yadira Saltos, sí se presentó. La prisión preventiva y la solicitud de notificación roja intensifican la presión sobre Augusto Verduga, cuya defensa, a cargo de Andrade, argumentó que la medida es excepcional y solicitó alternativas para su comparecencia.

Eduardo Franco con presentaciones en Guayaquil

En la misma audiencia, la jueza Camacho dispuso que Eduardo Franco Loor, otro procesado en el caso, realice sus presentaciones periódicas en la Corte Provincial de Guayas, en lugar de Quito, por razones de salud. Esta decisión refleja la flexibilidad judicial en ciertos casos, contrastando con la rigurosidad aplicada a Verduga debido a su incumplimiento.

El caso Ligados ha generado controversia en Ecuador, especialmente entre sectores afines al correísmo, que denuncian una instrumentalización de la justicia contra figuras asociadas al expresidente Rafael Correa. En los últimos años, casos similares, como el del exvicepresidente Jorge Glas, han avivado el debate sobre el lawfare en la región. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que las investigaciones se basan en pruebas de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de influencias y sobornos.

Refugiado en México, al igual que otras figuras del ecuatorianas

La notificación roja de Interpol, si se emite, permitirá la búsqueda global de Verduga, aunque su estatus de refugiado podría retrasar o impedir su extradición. México, que ha otorgado asilo a otras figuras ecuatorianas, aplica el principio de no devolución en casos de presunta persecución política. Mientras tanto, la resolución de la jueza Camacho marca un nuevo capítulo en el caso Ligados. Sin embargo, sigue siendo un punto de tensión en el panorama político y judicial ecuatoriano.

El Cpccs, donde Verduga ejerció como consejero hasta 2023, ha sido criticado por su politización desde su creación en 2008. La audiencia, transmitida parcialmente en redes sociales, atrajo atención de simpatizantes y detractores, reflejando la polarización en torno al proceso.