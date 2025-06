Fiscalía llama a juicio a alias “Pantera” por robo con muerte que ocurrió en Riobamba

La Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N.1 de Riobamba ha dado un paso crucial en el caso que conmocionó a la ciudad hace más de cuatro años. Alfredo Rolando C. C., conocido como alias “Pantera”, enfrenta cargos por robo con resultado de muerte. Esto tras un violento incidente que terminó con la vida de una joven de 26 años, quien tenía una discapacidad auditiva del 68%. La audiencia preparatoria de juicio, celebrada el 3 de junio de 2025, reveló detalles escalofriantes del suceso, respaldados por pruebas contundentes presentadas por la fiscal del caso.

El robo tuvo lugar en la madrugada, en el céntrico sector del mercado “La Merced”, un área conocida por su actividad comercial y social en Riobamba. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por respeto a su privacidad, había asistido a una reunión social con amigos que se extendió hasta altas horas de la noche. Al retirarse del inmueble donde se encontraba, decidió buscar un taxi para regresar a su domicilio, un trayecto que nunca completó debido a la intervención del presunto agresor.

Un Robo que Desencadenó una Tragedia

Mientras caminaba por las calles aledañas al mercado “La Merced”, l Alfredo Rolando C. C., interceptó ala joven. Según la investigación de la Fiscalía, la amenazó con violencia física para robarle sus pertenencias. Entre los objetos robados se encontraban un teléfono celular y una tablet. Herramientas esenciales que la víctima utilizaba como instrumentos de comunicación debido a su discapacidad auditiva. El asaltante huyó desencadenando una persecución desesperada por parte de la joven.

En un intento por recuperar sus pertenencias, la víctima persiguió al agresor durante varias calles, hasta llegar a una intersección donde ocurrió el fatal desenlace. Un vehículo, cuyo conductor no ha sido identificado en el proceso judicial, atropelló a la joven, causándole heridas mortales. Según el certificado de muerte presentado por la Fiscalía, la causa de muerte fue el trauma severo provocado por el impacto.

La fiscal a cargo expuso en la audiencia preparatoria que el robo perpetrado por alias “Pantera” fue el desencadenante directo de la muerte. Esto porque la persecución derivada del delito llevó a la víctima a una situación de riesgo mortal. Entre los elementos de convicción presentados se encuentran el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Resoluciones Judiciales y Medidas Cautelares

El Juez de Garantías Penales, tras evaluar las pruebas, acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía. Este dictó un auto de llamamiento a juicio contra Alfredo Rolando C. C. Esto como presunto autor del delito de robo con resultado de muerte, que puede acarrear una pena de hasta 26 años de prisión. Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra el procesado, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, lo que ha suspendido temporalmente la etapa de juicio.

Como parte de las resoluciones, el juez ordenó la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes del acusado por un monto de USD 350.000 dólares. Una medida destinada a garantizar una eventual reparación a los familiares de la víctima. Este monto refleja la magnitud del daño causado. Se consideró no solo la pérdida de la vida, sino también el impacto emocional y económico en el entorno de la joven.

La situación de Alfredo Rolando C. C. como prófugo complica el proceso. Esto porque las autoridades no han logrado su captura desde que se emitió la orden de detención. La Policía ha intensificado los operativos en Chimborazo para dar con su paradero, pero hasta el cierre de esta nota, no se han reportado avances significativos. (27)