Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera

El excandidato presidencial Yaku Pérez denunció al presidente Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

La denuncia se presentó este martes, 26 de agosto de 2025, en la Fiscalía General del Estado, en la capital. El motivo es que se investigue la entrega de la licencia ambiental para la explotación del proyecto minero Loma Larga.

Acusaciones sobre supuestas reuniones y donaciones

Yaku Pérez entregó la denuncia de forma personal en la Fiscalía de Quito. El exfuncionario acusa a la empresa minera de haber realizado una donación a Lavinia Valbonesi. Esta donación se habría concretado meses antes de la entrega de la licencia ambiental.

Además, el político también aseguró que hubo “sendas reuniones entre la empresa, en Toronto, Canadá, con el presidente Daniel Noboa”. Pérez considera que estos actos son irregulares y que el Gobierno debe dar explicaciones al respecto. La denuncia busca que la Fiscalía inicie una investigación formal para determinar si existieron irregularidades en el proceso de concesión.

Rechazo en Cuenca al proyecto minero

El proyecto minero Loma Larga, que está en la provincia de Azuay, ha generado un gran rechazo. Organizaciones campesinas, comunidades y gremios profesionales de Cuenca se han manifestado en contra de su desarrollo. Ellos argumentan que el proyecto podría afectar las fuentes de agua y los ecosistemas de la zona.

La denuncia de Pérez aviva el debate público sobre la minería en Ecuador. Este proyecto ha creado tensiones entre el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha manifestado su rechazo, y el Gobierno nacional, que apoya el proyecto. La posición del Gobierno ha sido criticada por sectores locales.

Antecedentes del proyecto y la polémica

La controversia por Loma Larga no es nueva. El Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental en junio de 2025, a pesar de la oposición. La empresa canadiense Dundee Precious Metals ha defendido su proyecto. Ellos aseguran que cumplen con todos los estándares ambientales.

Sin embargo, los opositores exigen una consulta popular o un referéndum para decidir sobre el futuro del proyecto. La denuncia de Yaku Pérez agrega un componente legal al debate, que antes era solo político y social. Ahora, la Fiscalía deberá investigar las acusaciones. El futuro del proyecto minero Loma Larga está ahora en manos de la justicia.