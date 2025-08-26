COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera

Yaku Pérez denuncia a Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y una minera por el proyecto Loma Larga. Pide investigar la licencia ambiental.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera
Yaku Pérez entregó la denuncia de forma personal en la Fiscalía de Quito.
Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera
Yaku Pérez entregó la denuncia de forma personal en la Fiscalía de Quito.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El excandidato presidencial Yaku Pérez denunció al presidente Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

La denuncia se presentó este martes, 26 de agosto de 2025, en la Fiscalía General del Estado, en la capital. El motivo es que se investigue la entrega de la licencia ambiental para la explotación del proyecto minero Loma Larga.

Acusaciones sobre supuestas reuniones y donaciones

Yaku Pérez entregó la denuncia de forma personal en la Fiscalía de Quito. El exfuncionario acusa a la empresa minera de haber realizado una donación a Lavinia Valbonesi. Esta donación se habría concretado meses antes de la entrega de la licencia ambiental.

Además, el político también aseguró que hubo “sendas reuniones entre la empresa, en Toronto, Canadá, con el presidente Daniel Noboa”. Pérez considera que estos actos son irregulares y que el Gobierno debe dar explicaciones al respecto. La denuncia busca que la Fiscalía inicie una investigación formal para determinar si existieron irregularidades en el proceso de concesión.

Rechazo en Cuenca al proyecto minero

El proyecto minero Loma Larga, que está en la provincia de Azuay, ha generado un gran rechazo. Organizaciones campesinas, comunidades y gremios profesionales de Cuenca se han manifestado en contra de su desarrollo. Ellos argumentan que el proyecto podría afectar las fuentes de agua y los ecosistemas de la zona.

La denuncia de Pérez aviva el debate público sobre la minería en Ecuador. Este proyecto ha creado tensiones entre el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha manifestado su rechazo, y el Gobierno nacional, que apoya el proyecto. La posición del Gobierno ha sido criticada por sectores locales.

Antecedentes del proyecto y la polémica

La controversia por Loma Larga no es nueva. El Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental en junio de 2025, a pesar de la oposición. La empresa canadiense Dundee Precious Metals ha defendido su proyecto. Ellos aseguran que cumplen con todos los estándares ambientales.

Sin embargo, los opositores exigen una consulta popular o un referéndum para decidir sobre el futuro del proyecto. La denuncia de Yaku Pérez agrega un componente legal al debate, que antes era solo político y social. Ahora, la Fiscalía deberá investigar las acusaciones. El futuro del proyecto minero Loma Larga está ahora en manos de la justicia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Fiscalía investigará denuncia de Yaku Pérez contra Daniel Noboa y su esposa por supuestos vínculos con minera

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026

Homenaje póstumo en la Asamblea Nacional: luto por tres días en memoria de Mariuxi Sánchez

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO