Fiscalía de México descarta que el Rancho Izaguirre fuera un crematorio de narcotraficantes

La Fiscalía de México descartó este martes que el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, en el que recientemente se hallaron restos humanos, fuera utilizado como crematorio por el Cártel Jalisco Nueva Generación y reafirmó que se trataba de un espacio para el adiestramiento de nuevos integrantes.

Según el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, «no hay una sola prueba que acredite» que estas instalaciones se utilizaran con ese fin. «Este era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está plenamente probado», zanjó durante una rueda de prensa.

Gertz Manero presentó más detalles sobre la investigación que, como ya destacó, avanzó principalmente gracias a la detención de varios sospechosos, quienes facilitaron más información sobre estas actividades.

Fiscal de México dice que no hay pruebas de crematorio humano

El fiscal explicó que sí se han encontrado «zanjas» y «horadaciones» en las que se realizaron «fogatas», si bien, después de analizar el terreno y las pruebas, los peritos «no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados» que facilitaran la quema de seres humanos.

Asimismo, acusó a las autoridades locales de Jalisco de no haber hecho nada a pesar de que desde 2021 tenían conocimiento de «lo que estaba ocurriendo allí» gracias a las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos. «No hicieron nada», dijo el fiscal general. Recordó que todo cambió en septiembre de 2024, cuando las fuerzas de seguridad federales entraron en las instalaciones del rancho en una operación que se saldó con diez detenciones y el hallazgo con vida de dos personas secuestradas, además de un cadáver.

Familias buscan a sus seres queridos desaparecidos

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un supuesto «campo de exterminio» en el Rancho Izaguirre. Restos óseos y 1.308 objetos fueron hallados tras una denuncia anónima, evidenciando desapariciones y asesinatos, según la agrupación.

El colectivo ingresó al rancho tras una llamada anónima, encontrando 200 pares de zapatos, 305 pantalones, mochilas y restos óseos calcinados. La Fiscalía de Jalisco catalogó los objetos para identificar víctimas y asumió el caso tras críticas por omisiones.

Este caso salió a la luz, principalmente, a través de redes sociales, donde cientos de personas expresaron su indignación. Además, estos canales ayudaron a que personas con familiares desaparecidos se movilizaran, con la esperanza de tener nuevas pistas de sus casos.

Cabe destacar que Jalisco registra 15.000 desaparecidos, el mayor número en México. Por ello, la versión oficial del Gobierno ha despertado rechazo entre las familias afectadas.

Más personas desaparecidas

No existe una cifra exacta de personas desaparecidas en México atribuida exclusivamente al narcotráfico, ya que las estadísticas oficiales no desglosan las causas específicas. Sin embargo, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta marzo de 2025, se reportan 125,802 personas desaparecidas desde 1962, con un aumento significativo desde 2006, cuando inició la «guerra contra el narcotráfico» bajo el presidente Felipe Calderón.