Fiscalía abre indagación formal por grabaciones que apuntarían a un plan para sacar a Petro del poder

La Fiscalía de Colombia inició una indagación preliminar para esclarecer los hechos denunciados en audios obtenidos por el diario El País, publicados el 29 de junio de 2025.

En las grabaciones, el exministro de Exteriores Álvaro Leyva habla de un supuesto plan para destituir al presidente Gustavo Petro en un plazo de “no más de 20 días”, con la intención de colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.

La investigación está a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que ha ordenado actos investigativos y labores de policía judicial para determinar el alcance de los hechos. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, citado por RTVC, las grabaciones sugieren que Leyva buscó “acercamientos con terceras personas para afectar al Gobierno nacional”.

La institución confirmó que el caso ya estaba bajo análisis tras recibir los audios, remitidos previamente por el propio presidente Petro el 12 de junio de 2025. En ese momento no se había identificado a Leyva como interlocutor.

La Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, mantendrá la investigación bajo reserva legal para verificar si las conversaciones constituyen un delito o son expresiones sin valor probatorio. Además, se espera que Álvaro Leyva sea citado para declarar y explicar el contexto de las grabaciones.

Francia Márquez rechaza cualquier vinculación

La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó rápidamente a las acusaciones, negando categóricamente cualquier participación en el supuesto plan. En una carta enviada este 1 de julio de 2025 a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Márquez solicitó una investigación urgente para esclarecer los hechos, afirmando que es “de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad”.

En su declaración, publicada también en X, expresó: “Jamás me he prestado para conspiraciones, no soy instrumento de nadie”. Márquez calificó las menciones a su nombre como “infundadas” y rechazó “de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad”.

En los audios, Leyva asegura que “Francia está jugada”, insinuando su involucramiento, aunque la vicepresidenta insistió en que espera los resultados de la investigación “sin temor y con la frente en alto”.

El pedido de Márquez se suma a las exigencias de otras figuras políticas, como la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, quien reclamó una indagación inmediata por posible “instigación a un golpe de Estado” y “vulneración de la soberanía nacional”.

Contexto del supuesto complot contra Petro

Según El País, Álvaro Leyva, de 82 años, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump, intentando contactar al secretario de Estado Marco Rubio para generar “presión internacional” contra Petro.

Las grabaciones, captadas en un restaurante en Nueva York, mencionan un “acuerdo nacional” que incluiría a grupos como el ELN y el Clan del Golfo. También estarían figuras como la periodista Vicky Dávila y el precandidato Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que la propuesta de Leyva no fue considerada. El presidente Gustavo Petro, desde Sevilla, España, donde asiste a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, afirmó que las personas mencionadas en los audios, incluida Francia Márquez, deben dar explicaciones públicas y ante la justicia.

Petro calificó el plan como una “conspiración con el narcotráfico y la extrema derecha colombiana y norteamericana” para derrocarlo, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

Reacciones políticas y polarización

La revelación de los audios ha generado un rechazo unánime en la clase política colombiana, que ha cerrado filas en defensa de la democracia. Políticos como Humberto de la Calle y Álvaro Uribe condenaron las acciones de Leyva, destacando la gravedad de un posible atentado contra el orden constitucional.

La canciller Laura Sarabia calificó a Leyva de “ruin y miserable”, mientras que Vicky Dávila negó cualquier vinculación con el plan. La relación entre Petro y Márquez, ya tensa por diferencias previas, enfrenta un nuevo desafío tras este escándalo.

Márquez fue apartada del Ministerio de Igualdad a inicios de 2025. Sus críticas públicas al manejo de casos de corrupción en el gobierno han alimentado rumores de distanciamiento.

Próximos pasos en la investigación

La Fiscalía continuará recopilando pruebas, incluyendo testimonios y análisis de los audios, para determinar si existen responsabilidades penales.

La indagación también examinará los supuestos acercamientos de Leyva con figuras como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, congresistas republicanos en Estados Unidos. Mientras tanto, el país permanece atento a un caso que ha avivado la polarización y puesto en cuestión la estabilidad institucional.