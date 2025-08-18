Fin de semana violento en el distrito Manta dejó ocho muertos; aquí una cronología de lo ocurrido

El distrito Manta vivió un fin de semana violento. Durante los últimos días, ocho personas han sido asesinadas al estilo sicariato. El distrito, que comprende también los cantones de Montecristi y Jaramijó se ha consolidado como el más violento de la provincia de Manabí.

Hallado sin vida

El primer hecho se registró durante la madrugada del sábado 16 de agosto. Un hombre aún sin identificar fue encontrado muerto en la ciudadela Montalván, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El cuerpo presentaba heridas provocadas con un arma blanca. El cadáver se trasladó al Centro Forense de Manta, donde se le practicó la autopsia correspondienre

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron al lugar para realizar la inspección y recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación.

Sorprendidos al interior de un parque

Eran alrededor de las 17h30 del sábado, cuando tres ciudadanos fueron asesinados en el cantón Jaramijó. Las víctimas eran pescadores y fueron identificadas como Castro Catagua Steven Jahir (22);Ricardo Geovanny Delgado Mero (35) y Jordan Fabián Macías Meza de 32 años. El ataque se registró en la ciudadela Rafael Correa en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo. Según testigos, los ciudadanos se encontraban al interior del parque de la mencionada ciudadela cuando fueron sorprendidos por sujetos, que luego de dispararles por reiteradas ocasiones huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las cifras aumentan en el distrito

Mientras que la mañana de este domingo 16 de agosto, las alarmas se encendieron luego de que un hombre fue hallado muerto en la antigua vía La Victoria, que conecta Jaramijó con Montecristi. El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona al ECU-911. Ellos alertaron sobre la presencia del cadáver en medio de la carretera y la maleza. La Policía confirmó que en el lugar se encontraron cinco casquillos de bala, lo que evidencia que se trató de un crimen violento. El cuerpo de la víctima, de contextura gruesa, vestía una bermuda jean azul, sandalias negras y una camiseta verde. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni se han pronunciado sobre posibles móviles del crimen.

Mientras que la tarde de ese mismo día un hecho violento registrado en los exteriores de una vivienda continuaba incrementando la cifra de muertes en la ciudad de Manta, considerada como la más conflictiva de la provincia de Manabí.

En la avenida 39 y calle 11 del sector Guayacán 2 en el barrio Abdón Calderón, Marciana del Rocío Parra Matamoros fue sorprendida por sujetos mientras conversaba. Los sicarios dispararon por al menos siete ocasiones acabando con la vida de Parra en el lugar. Al sonido de los múltiples disparos, muchas personas trataron de ponerse a buen recaudo.Los indicios balísticos levantados por la policía quedaron esparcidos por la vía.

Víctimas se encontraban en un vehículo

Horas más tarde del domingo, una pareja fue disparada cuando se encontraba al interior de un automóvil. Diego Delgado Cañarte fue sorprendido en el asiento del copiloto por sujetos, que sin mediar palabra, arremetieron contra su humanidad. El vehículo permanecía estacionado en la parte externa de un restaurante en la parroquia Los Esteros. A los pocos minutos del ataque se alertó de un vehículo en llamas en el barrio la Florita, también perteneciente a la parroquia Los Esteros. Las autoridades investigan para determinar si se trataría del mismo vehículo en el que se movilizaban los atacantes.

Su acompañante, una mujer resultó herida con varios impactos de bala por lo que fue trasladada a una casa de salud, donde hasta el momento se desconoce su estado. En el lugar existió malestar de parte de la ciudadanía debido a que la herida debió esperar más de 20 minutos hasta que llegara una ambulancia al lugar a pesar de que a dos cuadras del lugar existe una estación del Cuerpo de Bomberos.

Víctima estuvo detenida en el 2023

El reloj marcaba alrededor de las 22h30 cuando las balas se escucharon cerca del terminal terrestre de Manta. Según moradores se escucharon alrededor de 20 disparos, al salir observaron el cuerpo de un ciudadano que yacía muerto en la calzada. La víctima fue identificada como Jimmy Alexis Macías Palacios.

De acuerdo con datos policiales Palacios, estuvo detenido en el 2023 por tentativa de asesinato. Así mismo, tenía detenciones por robo a mano armada. El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al centro forense para la respectiva investigación.

Muerte violenta en cementerio

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado la mañana de este lunes 18 de agosto, en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima identificada como Erick Mero recibió al menos un disparo en la cabeza. El cadáver quedó sobre un asiento improvisado de caña guadua. El hecho se reportó tras escucharse disparos en el sector, lo que alertó a los habitantes y movilizó a agentes motorizados de la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron el asesinato y acordonaron la zona para facilitar las investigaciones.

La cifra de muertes violentas actual de 314 es preocupante, teniendo en cuenta que durante el 2024 se registraron 331 muertes violentas en todo el año.