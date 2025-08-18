COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Fin de semana violento en el distrito Manta dejó ocho muertos; aquí una cronología de lo ocurrido

La cifra de muertes violentas actual de 314 es preocupante, teniendo en cuenta que durante el 2024 se registraron 331 muertes violentas en todo el año. 
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Uno de los hechos violentos del distrito Manta, se registró en la parroquia Los Esteros de Manta. Foto El Diario
Uno de los hechos violentos del distrito Manta, se registró en la parroquia Los Esteros de Manta. Foto El Diario

Redacción

Redacción ED.

El distrito Manta vivió un fin de semana violento. Durante los últimos días, ocho personas han sido asesinadas al estilo sicariato. El distrito, que comprende también los cantones de Montecristi y Jaramijó se ha consolidado como el más violento de la provincia de Manabí. 

Hallado sin vida 

El primer hecho se registró durante la madrugada del sábado 16 de agosto. Un hombre aún sin identificar fue encontrado muerto en la ciudadela Montalván, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El cuerpo presentaba heridas provocadas con un arma blanca. El cadáver se trasladó al Centro Forense de Manta, donde se le practicó la autopsia correspondienre

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron al lugar para realizar la inspección y recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación. 

Sorprendidos al interior de un parque 

Eran alrededor de las 17h30 del sábado, cuando tres ciudadanos fueron asesinados en el cantón Jaramijó.  Las víctimas eran pescadores y fueron identificadas como Castro Catagua Steven Jahir (22);Ricardo Geovanny Delgado Mero (35) y Jordan Fabián Macías Meza de 32 años. El ataque se registró en la ciudadela Rafael Correa en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo. Según testigos, los ciudadanos se encontraban al interior del parque de la mencionada ciudadela cuando fueron sorprendidos por sujetos, que luego de dispararles por reiteradas ocasiones huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las cifras aumentan en el distrito 

Mientras que la mañana de este domingo 16 de agosto, las alarmas se encendieron luego de que un hombre fue hallado muerto en la antigua vía La Victoria, que conecta Jaramijó con Montecristi. El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona al ECU-911. Ellos alertaron sobre la presencia del cadáver en medio de la carretera y la maleza. La Policía confirmó que en el lugar se encontraron cinco casquillos de bala, lo que evidencia que se trató de un crimen violento. El cuerpo de la víctima, de contextura gruesa, vestía una bermuda jean azul, sandalias negras y una camiseta verde. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni se han pronunciado sobre posibles móviles del crimen. 

Mientras que la tarde de ese mismo día un hecho violento registrado en los exteriores de una vivienda continuaba incrementando la cifra de muertes en la ciudad de Manta, considerada como la más conflictiva de la provincia de Manabí.

Víctima fue sorprendida por sujetos
Víctima fue sorprendida por sicarios

En la avenida 39 y calle 11 del sector Guayacán 2 en el barrio Abdón Calderón, Marciana del Rocío Parra Matamoros fue sorprendida por sujetos mientras conversaba. Los sicarios dispararon por al menos siete ocasiones acabando con la vida de Parra en el lugar. Al sonido de los múltiples disparos, muchas personas trataron de ponerse a buen recaudo.Los indicios balísticos levantados por la policía quedaron esparcidos por la vía. 

Víctimas se encontraban en un vehículo 

Horas más tarde del domingo, una pareja fue disparada cuando se encontraba al interior de un automóvil. Diego Delgado Cañarte fue sorprendido en el asiento del copiloto por sujetos, que sin mediar palabra, arremetieron contra su humanidad.  El vehículo permanecía estacionado en la parte externa de un restaurante en la parroquia Los Esteros. A los pocos minutos del ataque  se alertó de un vehículo en llamas en el barrio la Florita, también perteneciente a la parroquia Los Esteros. Las autoridades investigan para determinar si se trataría del mismo vehículo en el que se movilizaban los atacantes.

Su acompañante, una mujer resultó herida con varios impactos de bala por lo que fue trasladada a una casa de salud, donde hasta el momento se desconoce su estado. En el lugar existió malestar de parte de la ciudadanía debido a que la herida debió esperar más de 20 minutos hasta que llegara una ambulancia al lugar a pesar de que a dos cuadras del lugar existe una estación del Cuerpo de Bomberos. 

Víctima estuvo detenida en el 2023 

El reloj marcaba alrededor de las 22h30 cuando las balas se escucharon cerca del terminal terrestre de Manta. Según moradores se escucharon alrededor de 20 disparos, al salir observaron el cuerpo de un ciudadano que yacía muerto en la calzada. La víctima fue identificada como Jimmy Alexis Macías Palacios. 

De acuerdo con datos policiales Palacios, estuvo detenido en el 2023 por tentativa de asesinato. Así mismo, tenía detenciones por robo a mano armada. El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al centro forense para la respectiva investigación.

Muerte violenta en cementerio 

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado la mañana de este lunes 18 de agosto, en el nuevo cementerio del cantón Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima identificada como Erick Mero recibió al menos un disparo en la cabeza. El cadáver quedó sobre un asiento improvisado de caña guadua. El hecho se reportó tras escucharse disparos en el sector, lo que alertó a los habitantes y movilizó a agentes motorizados de la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron el asesinato y acordonaron la zona para facilitar las investigaciones.  

La cifra de muertes violentas actual de 314 es preocupante, teniendo en cuenta que durante el 2024 se registraron 331 muertes violentas en todo el año.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Irán alerta sobre posible reanudación del conflicto con Israel

ChatGPT inspira el insólito nombre de una recién nacida en Colombia

Tragedia en Santo Domingo: el caso del hijo que mató a su madre bajo análisis judicial

Federico García Lorca inspira recitales y concursos en el aniversario 89 de su muerte

Tras cinco años en el cargo, el Embajador británico Chris Campbell se despide de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Irán alerta sobre posible reanudación del conflicto con Israel

ChatGPT inspira el insólito nombre de una recién nacida en Colombia

Tragedia en Santo Domingo: el caso del hijo que mató a su madre bajo análisis judicial

Federico García Lorca inspira recitales y concursos en el aniversario 89 de su muerte

Tras cinco años en el cargo, el Embajador británico Chris Campbell se despide de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Irán alerta sobre posible reanudación del conflicto con Israel

ChatGPT inspira el insólito nombre de una recién nacida en Colombia

Tragedia en Santo Domingo: el caso del hijo que mató a su madre bajo análisis judicial

Federico García Lorca inspira recitales y concursos en el aniversario 89 de su muerte

Tras cinco años en el cargo, el Embajador británico Chris Campbell se despide de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO