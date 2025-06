Fin de semana ‘tricolor’ en el Mundial de Clubes; los cinco ecuatorianos avanzaron a octavos de final del torneo y así son sus cruces

Los equipos de los futbolistas ecuatorianos han tenido un Mundial de Clubes muy bueno y prueba de ello es que siguen con vida en el torneo organizado por la FIFA. Se trata de los elencos París Saint-Germain de Willian Pacho, Chelsea de Moisés Caicedo, Flamengo de Gonzalo Plata, Botafogo de Cristhian Loor y el Inter Miami de Allen Obando.

Si bien los cinco tricolores están en Estados Unidos con sus clubes, no todos han podido disputar sus encuentros. Obando y Loor no han tenido minutos en cancha por decisión técnica. En el caso del exjugador del Barcelona SC, sí ha entrado en las convocatorias y ocupó espacio en el banco de suplentes. Mientras que el exarquero de Independiente del Valle, no ha entrado en las convocatorias.

Mientras que los ecuatorianos Pacho, Caicedo y Plata han jugado con sus equipos. El del PSG disputó la totalidad de compromisos de la fase de grupos; el del Chelsea y Flamengo, respectivamente, han estado en cancha en dos de los tres cruces.

Los ecuatorianos en octavos

Para el ecuatoriano Cristhian Loor un debut en esta cita es casi imposible debido a que recién llegó al Botafogo y partió como cuarto arquero. Sin embargo, el elenco del portero surgido en los ‘rayados’ de Valle será el primero en jugar los octavos de final. Lo hará este sábado 28 de junio, a las 11h00 ante el Palmeiras.

El segundo tricolor en disputar esa fase será Moisés Caicedo en el encuentro entre Chelsea y Benfica. Este compromiso será este mismo sábado, a las 15h00 de Ecuador. Para este duelo, los ‘Blues’ tendrán a todos sus estelares y obviamente Caicedo saltará en los estelares que ponga Enzo Maresca. ‘Moi’ contó con una actuación sobresaliente en el triunfo contra Los Angeles FC. Cuando midió a Flamengo cayó y ante Espérance tuvo descanso para esperar por los portugueses.

El siguiente ecuatoriano en competir en octavos en el Mundial de Clubes es Willian Pacho. El central del PSG de Luis Enrique se enfrentará al Inter Miami del también compatriota Allen Obando. Este será un nuevo cruce entre compatriotas tras el que tuvieron Caicedo y Plata, que resultó en victoria 3-1 de los brasileños. Para este partido Pacho se perfila como titular indiscutible, mientras que Obando pasaría nuevamente en el banquillo ante la poderosa dupla de Luis Suárez y Lionel Messi en ataque.

Finalmente, el Flamengo de Gonzalo Plata se medirá al Bayern Múnich, este domingo 29 de junio, a las 15h00 de Ecuador. Plata será parte del once abridor, según reportes de la prensa brasileña que sigue de cerca los entrenamientos ‘Mengao’.

Los cruces entre tricolores pueden continuar

De ganar sus respectivos partidos el Botafogo, PSG, Chelsea y Flamengo, puede haber un doble cruce de ecuatorianos en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Botafogo de Loor podría medirse al Chelsea de Caicedo. Mientras que, el PSG de Pacho puede chocar ante el Flamengo de Plata.

Es más, al existir equipos de ecuatorianos en cada lado de las llaves, puede darse una final de clubes con tricolores en sus filas.