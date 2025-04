¿Cuántos feriados trae mayo 2025? Descubre aquí las fechas y detalles oficiales

Concluida la Semana Santa, mayo ofrece a los ecuatorianos nuevos feriados nacionales, ideales para planificar descansos y actividades familiares.​

Según el calendario oficial del Ministerio de Turismo, los feriados nacionales para mayo de 2025 son dos:

Día del Trabajo: originalmente el jueves 1 de mayo, se traslada al viernes 2 de mayo, conforme a la normativa que busca optimizar los días de descanso.​

Batalla de Pichincha: aunque conmemorada el sábado 24 de mayo, se adelanta al viernes 23 de mayo, permitiendo un fin de semana largo.​

Ambos feriados son no recuperables, lo que significa que no se requiere compensación laboral por los días no trabajados.​

Contexto legal y aplicabilidad

La Ley de Feriados establece que los feriados que coincidan con fines de semana deben trasladarse para garantizar el descanso de los trabajadores. Esta disposición aplica tanto para el sector público como para el privado, promoviendo la planificación de actividades recreativas y turísticas.​

Además de los feriados nacionales, cada provincia cuenta con un día de asueto adicional por celebraciones locales. En el caso de Manabí, se conmemora la provincialización el 25 de junio, fecha que también se traslada según la normativa vigente.​

Recomendaciones para la ciudadanía

Se recomienda a la población planificar con anticipación actividades de viaje o descanso durante estos feriados. Esto, considerando posibles incrementos en la demanda de servicios turísticos y de transporte. Asimismo, es aconsejable verificar los horarios de atención en instituciones públicas y privadas, ya que podrían variar durante estos días de descanso.​

Según el calendario oficial del Ministerio de Turismo, en 2025 Ecuador contará con 13 días de descanso nacional, distribuidos en 10 feriados nacionales y 3 días adicionales que corresponden a traslados de fechas que caen en fines de semana.

La ley contempla feriados locales

Estas fechas incluyen celebraciones patrióticas, religiosas y laborales, como el Día del Trabajo (trasladado al viernes 2 de mayo), la Batalla de Pichincha (trasladada al viernes 23 de mayo), el Primer Grito de Independencia (trasladado al lunes 11 de agosto), la Independencia de Guayaquil (trasladada al viernes 10 de octubre) y el Día de los Difuntos (trasladado al martes 4 de noviembre). Además, cada provincia tiene derecho a un día de asueto adicional por celebraciones locales, como es el caso de Manabí, que celebra su provincialización el 25 de junio. Es importante destacar que, según la normativa vigente, los feriados que coinciden con fines de semana se trasladan al día hábil siguiente para garantizar el descanso de los trabajadores

Los feriados permiten dinamizar el turismo interno, incentivar la economía local y favorecer la convivencia familiar en todo el país.